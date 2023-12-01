"Не могу слишком жаловаться": контрнаступление ВСУ не дало желаемых результатов, — Зеленский

Президент подтвердил, что Украина входит в новую фазу войны. С его слов, летнему продвижению войск препятствовала нехватка оружия, но Киев нашел "выход".

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Война с Россией вышла на новый этап и впереди — сложные зимние бои, а летнее контрнаступление должно было быть более успешным. Об этом в интервью AP, опубликованном 1 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас новая фаза войны, и это факт. Зима в целом — это новая фаза войны", — сказал он.

Зеленский признался, что в контексте результатов контрнаступления доволен тем, что ВСУ не отступают. Он отметил, что украинские войска воюют со второй лучшей армией мира.

"Мы теряем людей, я не доволен. Мы получили не все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я также не могу слишком жаловаться", — в то же время добавил лидер.

Он признал, что Киев ожидал более быстрых результатов от летнего контрнаступления Сил обороны.

"С этой точки зрения, к сожалению, мы не достигли желаемых результатов. И это факт", — сказал Зеленский.

По его словам, Украина не получила всего необходимого оружия, и это стало препятствием для быстрого продвижения.

"Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаваться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что наше", — подчеркнул президент.

Он отметил, что некоторые успехи все же были достигнуты. В частности, ВСУ удалось постепенно продвинуться несмотря на то, что оккупанты — лучше вооружены и укреплены. Кроме того, атаки по Черноморскому флоту РФ дали свои результаты.

Теперь Зеленский сосредотачивается на наращивании производства оружия в Украине. Он рассказал, что на это выделяется значительная часть госбюджета. Однако мощностей до сих пор недостаточно, чтобы переломить ход войны.

Украинский лидер рассчитывает, что западные союзники и США смогут предложить выгодные кредиты и контракты для производства оружия.

"Это выход", — заявил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до западных регионов.

В Офисе президента ответили, какие на самом деле отношения между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.