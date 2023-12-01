"Не можу занадто скаржитись": контрнаступ ЗСУ не дав бажаних результатів, — Зеленський

Президент підтвердив, що Україна входить в нову фазу війни. З його слів, літньому просуванню військ перешкоджала нестача зброї, але Київ знайшов "вихід".

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Війна з Росією вийшла на новий етап і попереду — складні зимові бої, а літній контрнаступ мав бути успішнішим. Про це в інтерв’ю AP, опублікованому 1 грудня, заявив президент України Володимир Зеленський.

"У нас нова фаза війни, і це факт. Зима в цілому — це нова фаза війни", — сказав він.

Зеленський зізнався, що у контексті результатів контрнаступу задоволений тим, що ЗСУ не відступають. Він наголосив, що українські війська воюють з другою найкращою армією світу.

"Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми отримали не всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу занадто скаржитися", — водночас додав лідер.

Він визнав, що Київ очікував швидших результатів від літнього контрнаступу Сил оборони.

"З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", — сказав Зеленський.

З його слів, Україна не отримала усієї потрібної зброї, і це стало перешкодою для швидкого просування.

"Не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів. Але це не означає, що ми маємо здаватися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що наше", — підкреслив президент.

Він зазначив, що деякі успіхи все ж були досягнуті. Зокрема, ЗСУ вдалося поступово просунутись попри те, що окупанти — краще озброєні та укріплені. Окрім того, атаки по Чорноморському флоту РФ дали свої результати.

Тепер Зеленський зосереджується на нарощуванні виробництва зброї в Україні. Він розповів, що на це виділяється значна частина держбюджету. Проте потужностей досі недостатньо, щоб переломити хід війни.

Український лідер розраховує, що західні союзники та США зможуть запропонувати вигідні кредити та контракти для виробництва зброї.

"Це вихід", — заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна будуватиме оборонні споруди від Донбасу до західних регіонів.

В Офісі президента відповіли, які насправді взаємини між Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.