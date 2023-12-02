"Всі знають результат": у березні може статись "переломний момент", — Зеленський (відео)

Президент України зазначив, що він не хотів би "тиснути на західний світ". Проте, з його слів, за кордоном і так все розуміють після принесеного Росією горя.

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В березні у світі може статися "переломний момент", якщо Володимир Путін стане нелегітимним президентом Росії. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю AP, оприлюдненому 2 грудня.

"Ми розуміємо, що вибори в Росії проходять недемократично. Неважливо, як вони проходять — всі знають, яким буде результат…", — підкреслив він.

Український лідер наголосив, що тут "гра" буде на боці Заходу, адже світ може не визнати ці вибори.

"Може бути переломний момент — нелегітимність президента Путіна", — сказав Зеленський.

Він нагадав, що після 2014 року таких "потужних ударів" по ізоляції РФ не було. Водночас, зі слів президента, Захід має сам дійти до невизнання виборів у Росії.

"Я б дуже хотів, щоб західний світ сам це розумів. Щоб мені не доводилося це робити — дзвонити, тиснути, говорити… Мені здається, що світ все це вже розуміє після всього того горя, що Росія принесла всюди й, безумовно, в Україну", — пояснив Зеленський.

Він наголосив, що в Росії немає реальної політичної опозиції.

"Ми бачимо таку опозицію умовну або штучну, яка має однакове з Путіним бачення щодо війни, світової ізоляції Росії, використання ядерної зброї, економіки та окупації України. Це не опозиція. Це просто ще один супутник Путіна з іншим обличчям та ім'ям, але з тим же самим дияволом всередині", — додав президент.

Інтерв'ю з Володимиром Зеленським (про вибори в Росії — з 17:30)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийшла на новий етап війни після літнього контрнаступу, який не виправдав очікувань.

Аналітики ISW повідомили, що в Росії стурбовані через президентські вибори у 2024 році. Вони мають пройти 17 березня та можуть опинитись під загрозою через втрати ЗС РФ в Україні.