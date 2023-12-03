ВСУ ликвидировали оккупантов, которые расстреляли двух украинских бойцов под Авдеевкой, — Барабаш

Украинские защитники вынуждены были сдаться, поскольку у них закончился боекомплект. Происшествие произошло на Авдеевском направлении.

В сети 2 декабря появилось видео, на котором ВС РФ расстреляли бойцов ВСУ, которые сдались в плен. Оккупантов, которые казнили украинских защитников ВСУ позже ликвидировали. Об этом сказал 3 декабря начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала Freedom.

По его словам, убийство безоружных солдат произошло на Авдеевском направлении.

"Насколько мне известно, чуть позже наши ребята штурмовали эти позиции, и все, кто там находился, были ликвидированы", — сказал Барабаш.

Он отметил, что украинские защитники вынуждены были сдаться, поскольку у них закончился боекомплект.

Напомним, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что этот инцидент является нарушением международного права и актом терроризма. Он выразил намерение обратиться в Международный Комитет Красного Креста и организацию Объединенных Наций. Офис Генпрокурора начал расследование.

Ранее сообщалось, что на Токмакском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных . Согласно шевронам, погибшими военнопленными были нацгвардейцы.