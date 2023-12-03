"Грызут даже оружие": Украина отправляет на фронт котов для борьбы с мышами, — Bild

Мыши и крысы мешают военным спать, кусаются, едят провизию и грызут все подряд.

Украина отправляет на фронт котов для борьбы с мышами, крысами и змеями. Об этом пишет немецкое издание Bild.

"Нашествие грызунов и змей стало серьезной проблемой как для украинской армии, так и для российских оккупационных войск. Мыши и крысы мешают военным спать, кусаются, едят провизию и грызут все подряд, даже оружие", — пишет издание.

Bild обратил внимание на сюжеты с фронта, которые обнародуют в сети и на телевидении. Так, на одном из видео боец ВСУ позировал с двумя огромными змеями в руках. Журналисты издания были шокированы увиденным. Между тем сам военнослужащий шутил, что к товарищу в гости приехали жена и теща.

"Другие видео показывают разбегающихся мышей — из-под матрасов, из сумок. Пока волонтеры собирают пожертвования на ловушки грызунов, военные нашли другое решение — кошки. Они помогают бойцам в борьбе с грызунами", — пишет Bild.

Напомним, что Виталий Козловский показал блиндаж и рассказал о службе в ВСУ. Он поделился кадрами, где в блиндажах бегают мыши.

Ранее сообщалось, что под Купянском трофейным FPV уничтожили главного "копателя" россиян. Бойцы использовали захваченный у врага дрон и на длительное время "замедлили" им строительство фортификационных сооружений.