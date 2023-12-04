Атака Shahed и взрывы в регионах: подробности ночного массированного обстрела Украины

ВС РФ атаковали в несколько волн ударными дронами-камикадзе и ракетами. Воздушную тревогу в Украине из-за угрозы массированного обстрела объявили еще в 20:42. Этой ночью иранские БПЛА добрались даже до Львовской и Ивано-Франковской областей.

С вечера 3 декабря и в ночь на понедельник, 4 декабря, в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов и ракет. Об этом сообщали Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Воздушную тревогу в Украине объявили в 20:42 3 декабря из-за зафиксированного пуска мопедов из Крыма в 19:28. ВС РФ атаковали дронами в несколько волн.

Отмечалось, что группы "Шахедов" через Николаевскую область двигались в сторону Кировоградщины, в частности, в сторону Кропивницкого. Через несколько минут сообщили о движении "мопедов" в Запорожской, Винницкой, Черкасской и Днепропетровской областях.

"1 группа "Шахедов" на юге Винницкой области — курсом на запад. 2 группы "Шахедов" на севере Николаевской области движутся на север. Группа БпЛА на Днепропетровщине — вблизи Павлограда. Вражеские БпЛА также на Херсонщине, Черкасской области. На юге — активность вражеской тактической авиации, угроза применения авиационного вооружения", — проинформировали в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог в ночь 3-4 декабря

Далее ПС сообщили о движении БпЛА в Хмельницкой области в районе Староконстантинова, в Черкасской области вблизи Умани, в направлении Ивано-Франковской области и Львова, а также о пролете ракеты в сторону Кривого Рога и Кропивницкого.

"Группа мопедов (3-5 шт.) в разных зонах Винницкой области держат курс на Хмельницкую. Пара мопедов в Кировоградской области, один из них держит курс на Черкасскую. Еще пара мопедов в Харьковской области. Угроза по мопедам — Винницкая, Хмельницкая, Николаевская, Кировоградская, Черкасская, Харьковская области. Всего в воздухе сейчас около табуна мопедов (около 10 шт.)", — проинформировали в 00:02 в телеграм-канале "Николаевский Ванек".

Атака на Хмельнитчину

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 3 декабря в 23:37. В регионе во время воздушной тревоги прозвучали взрывы. Об этом информирует Общественное.

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В области объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Взрывы на Хмельнитчине подтвердил первый заместитель главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

"Жители Хмельницкого района могли слышать звуки взрывов. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", — написал он.

Позже он отметил, что во время воздушной тревоги в Хмельницком районе работали силы ПВО. По состоянию на это время сообщений о пострадавших или повреждениях инфраструктуры нет, заявил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

Атака на Львовскую область

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий в 2:23 сообщил об угрозе ударных беспилотников на Львовщине.

"Ударный беспилотник в воздушном пространстве Львовской области! Находитесь в укрытиях! "Шахеды" в направлении Львова. Перемышляне осторожно!" — говорится в сообщении.

В 4:51 Козицкий проинформировал об отбое воздушной тревоги, и что угроза в регионе вражеских беспилотников миновала.

Атака на Кировоградщину

В 0:19 местные паблики Кропивницкого сообщили о движении ракеты в сторону областного центра со стороны Кривого Рога.

"Ракета из Кривого Рога в нашу сторону. Находитесь в укрытиях. Может быть громко. Не выходим из укрытия до отбоя. UPD 00:30: По ракетам отбой", — говорилось в сообщении.

В 0:31 поступило сообщение о работе ПВО. В 1:42 было объявлено отбой воздушной тревоги.

"Работают наши. Отбой. Спасибо ПВО", — написали в "Труха Кропивницкий".

Напомним, что ВС РФ начали использовать в "шахедах" новую боевую часть. В черных ударных дронах нашли термобарический снаряд. Он может поразить большую территорию подстанции или складов.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки по Киеву россияне использовали "Шахеды" черного цвета и покрытые карбоном. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала.