Вылет российского МиГ-31К: в ВС объяснили, когда могут не включать тревогу

Российские МиГ-31К взлетают с трех основных аэродромов — Саваслейка, Моздок и Ахтубинск. Не всегда есть информация о том, летит ли истребитель с ракетой или без нее, или это просто перелет, боевой вылет или тренировочный полет, рассказал представитель командования ВС Юрий Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат заявил, что в некоторых случаях во время вылетов российских МиГ-31К может не включаться воздушная тревога. Об этом он сообщил в интервью "РБК-Украина".

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы — тогда, конечно, не будет объявляться тревога", — сказал Юрий Игнат.

Он отметил, что западные партнеры стран НАТО стараются как можно быстрее и полнее информировать Украину о том или ином пролете МиГ-31К, также работает украинская разведка. Несмотря на это, не всегда есть информация о том, летит ли истребитель с ракетой или без нее, или это просто перелет, боевой вылет или тренировочный полет. В частности, российские МиГи взлетают с трех основных аэродромов — Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

На вопрос журналистов о том, будет ли какое-то решение, чтобы многочасовые полеты МиГов не парализовали всю Украину, в том числе и столицу, Юрий Игнат отметил, что это вопрос не совсем к Воздушным силам. Тогда как ВС и в дальнейшем будут информировать об угрозе через истребители и предоставлять эту информацию оперативному дежурному ГСЧС в Киеве, который будет запускать систему оповещения.

"В то же время руководство государства поручило профильным министерствам и ведомствам разработать решение по реагированию на полеты МиГ-31К. Каким будет это решение — не берусь говорить. Мы же и в дальнейшем будем информировать об угрозе", — пояснил он.

Напомним, 20 ноября военный аналитик и эксперт Александр Коваленко сообщил, что длительные сигналы воздушной тревоги, которые вызваны из-за полетов российских МиГ-31К, негативно сказываются на экономике Украины. По его словам, эти истребители не всегда используются в боевых целях.

1 декабря Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, которые показали, что 51% украинцев считают, что во время взлетов МиГов всегда нужно объявлять воздушную тревогу, тогда как 40% убеждены, что целесообразно дифференцированное применение тревог в зависимости от конкретной ситуации и реальной степени угрозы.