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Военный Фокус Российско-украинская война

Нехватка бойцов: экс-командир "Айдара" предупредил о проблемах из-за отказов от повесток в ТЦК

Артем Богомаз
Фото: Генштаб ВСУ | Украинцам рассказали, каким будет 2024 год если не усилить мобилизацию (иллюстративное изображение)

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, украинцам нужно сделать все для того, чтобы следующий год стал победным, а не наоборот. При этом у противника также есть серьезные проблемы.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой служить могут отправиться военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. В то же время, игнорирование повесток со стороны украинцев может вылиться в серьезную проблему. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, из-за нехватки личного состава в ВСУ 2024 год может не стать победным для Украины, а при некоторых сценариях якобы может произойти даже наоборот.

"Мы сейчас наконец-то начали говорить, что у нас не хватает личного состава. И это надо говорить, потому что если мы не мобилизуемся во всех смыслах этого слова, то следующий год для нас будет не то что не победным, а маятник может пойти в обратную сторону", – заявил Евгений Дикий.

В то же время, тот самый "маятник", о котором заявил бывший командир роты батальона "Айдар", сейчас расположен где-то посредине. Связано это с тем, что у противника также есть серьезные проблемы с личным составом на передовой.

"У них (ВС РФ, — ред.) тоже страшная проблема с людьми, и эту проблему создали наши защитники", — добавил Евгений Дикий.

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Напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли усилена мобилизация в Украине. Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно — каждый день, и пока нет необходимости повышать интенсивность призыва.

Также юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.