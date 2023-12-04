Нехватка бойцов: экс-командир "Айдара" предупредил о проблемах из-за отказов от повесток в ТЦК

По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, украинцам нужно сделать все для того, чтобы следующий год стал победным, а не наоборот. При этом у противника также есть серьезные проблемы.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой служить могут отправиться военнообязанные граждане от 18 до 60 лет. В то же время, игнорирование повесток со стороны украинцев может вылиться в серьезную проблему. Об этом заявил бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий в эфире телемарафона.

По его словам, из-за нехватки личного состава в ВСУ 2024 год может не стать победным для Украины, а при некоторых сценариях якобы может произойти даже наоборот.

"Мы сейчас наконец-то начали говорить, что у нас не хватает личного состава. И это надо говорить, потому что если мы не мобилизуемся во всех смыслах этого слова, то следующий год для нас будет не то что не победным, а маятник может пойти в обратную сторону", – заявил Евгений Дикий.

В то же время, тот самый "маятник", о котором заявил бывший командир роты батальона "Айдар", сейчас расположен где-то посредине. Связано это с тем, что у противника также есть серьезные проблемы с личным составом на передовой.

"У них (ВС РФ, — ред.) тоже страшная проблема с людьми, и эту проблему создали наши защитники", — добавил Евгений Дикий.

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Напомним, в Верховной Раде объяснили, будет ли усилена мобилизация в Украине. Плановые мобилизационные мероприятия проходят постоянно — каждый день, и пока нет необходимости повышать интенсивность призыва.

Также юрист Артем Ковалев рассказал, что во время действия военного положения некоторые категории мужчин могут выехать за границу. Однако окончательное решение принимают представители Госпогранслужбы.