"Семью живой не найдем": из-под завалов в Донецкой области достали тело 8-летнего ребенка (видео)

Начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко рассказал, что под завалами дома не обнаружили родителей ребенка — 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину. По его словам, если гражданских не найдут, их будут считать пропавшими без вести.

В ночь на 30 ноября вражеская ракета С-300 попала в 3-этажный дом в Новогродовке Донецкой области. Из-под завалов достали тело 8-летней девочки, родителей ребенка не нашли. Об этом 4 декабря сообщил начальник городской военной администрации Александр Шевченко.

"По состоянию на утро 04.12.2023 из-под завалов достали тело девочки. Родителей ребенка, которые вероятно до сих пор находятся под завалами не нашли", — говорится в сообщении.

Шевченко уточнил, что поисково-спасательная операция до сих пор продолжается.

В общине объявили траур

Кроме того, начальник Новогродовской ГОА рассказал, что в громаде объявили трехдневный траур по погибшим жителям. Он продлится до 6 декабря.

"Соболезнования семьям и близким погибших. Вечная память невинным душам. Вечная боль, которую никогда не простим россиянам", — написал чиновник.

Родителей ищут кинологи со служебными собаками, нацпол и другие службы: детали

Ранее Александр Шевченко в комментарии для "Суспільного" сообщил, что под завалами дома не обнаружили родителей ребенка — 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

По его словам, если семью не найдут, ее будут считать пропавшей без вести. В воскресенье, 3 декабря, на месте проводили дополнительные работы, к которым привлекли национальную полицию и другие службы.

"К сожалению, семью уже найти живой не сможем, если она там находилась. Завтра снова приедут кинологи, будут просматривать снова весь строительный мусор", — отметил начальник Новогродовской МВА.

Кроме того, как добавил Шевченко, в городе работают над восстановлением коммуникаций, в частности, электричества. К дому, в который попала российская ракета, приставили охрану.

По его информации, в уцелевших квартирах сейчас проживают восемь человек, остальные — выехали к родственникам или знакомым.

Начальник Новогродовской МВА уточнил, что жителям разрушенных или поврежденных квартир благотворители от ООН будут оказывать помощь, с сегодняшнего дня начнет работать комиссия по компенсации.

ВС РФ обстреляли Покровск, Мирноград и Новогродовку: что известно

Напомним, в ночь на 30 ноября российские оккупанты запустили по меньшей мере шесть ракет С-300 по Покровскому району Донецкой области. В общем известно о десяти пострадавших. Также под удар попал Мирноград, где разрушениям подверглось здание полиции.

Ранее представитель управления ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин в комментарии медиа "Суспільне" рассказал, что из-под завалов в Новогродовке достали тело погибшего. По его словам, это 61-летний мужчина. Также сообщалось, что спасатели разобрали более 130 тонн конструкций.

Напомним, 30 ноября сообщалось, что войска РФ атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed, а в регионах активно работали системы ПВО. Информацию о боевой работе противовоздушной обороны подтвердили в Хмельницкой ОГА. Воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения также была объявлена в нескольких украинских областях.