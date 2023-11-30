Войска РФ атаковали Украину "Шахедами": в регионах активно работали системы ПВО, детали

Информацию о боевой работе противовоздушной обороны подтвердили в Хмельницкой ОВА. Воздушная тревога из-за угрозы применения ракетного вооружения также была объявлена в нескольких регионах Украины.

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В Украине в ночь на 30 ноября объявили воздушную тревогу в нескольких областях Украины в связи с угрозой применения ударных БПЛА. В Воздушных силах Украины в Telegram сообщили подробности.

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Военные предупредили, что "Шахеды" двигались из Винницкой области курсом на Хмельницкую область. БПЛА залетали и в Киевскую область. В Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях фиксировали ракетную опасность.

Сергей Тюрин, первый заместитель начальника Хмельницкой областной военной администрации, в Facebook примерно в 5 утра призвал жителей области находиться в укрытиях. Он сообщил, что жители Шепетовского района могли слышать взрывы.

"Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях", — заявил чиновник.

Взрывы вблизи АЭС в Украине

Группа МАГАТЭ, которая следит за ситуацией на Хмельницкой атомной электростанции (АЭС), сообщила, что 28 ноября поздно вечером прогремели несколько взрывов возле объекта. Станция непосредственно не пострадала. Как отметил генеральный директор Рафаэль Мариано Гросси, это доказало, что все атомные украинские электростанции остаются под угрозой, пока не прекратятся боевые действия.

Руководитель организации отметил, что значительное внимание мира приковано к вполне реальным опасностям относительно Запорожской атомной электростанции, которая вызывает особое беспокойство, поскольку она расположена на линии фронта. В то же время вчерашний обстрел напоминает о том, что мы не должны забывать о других ядерных объектах в Украине, которые также потенциально подвергаются ракетным и другим атакам. Эксперты, которые находились на ЗАЭС, также заявляли о взрывах вблизи станции.

Напомним, 27 ноября в ВСУ объяснили, от чего зависит интенсивность атаки дронами. Для борьбы с российскими беспилотниками защитникам нужны системы, которые могут уничтожать БПЛА ночью в автономном режиме.