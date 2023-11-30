Війська РФ атакували Україну "Шахедами": у регіонах активно працювали системи ППО, деталі

Інформацію про бойову роботу протиповітряної оборони підтвердили у Хмельницькій ОВА. Повітряну тривогу через загрозу застосування ракетного озброєння також оголошували у кількох регіонах України.

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В Україні в ніч проти 30 листопада оголосили повітряну тривогу у кількох областях України у зв'язку з загрозою застосуванням ударних БПЛА. У Повітряних силах України у Telegram повідомили подробиці.

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Військові попередили, що "Шахеди" рухалися з Вінниччини курсом на Хмельниччину. БПЛА залітали й на Київщину. У Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях фіксували ракетну небезпеку.

Сергій Тюрін, перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації, у Facebook приблизно о 5 ранку закликав мешканців області перебувати в укриттях. Він повідомив, що жителі Шепетівського району могли чути вибухи.

"Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях", – заявив посадовець.

Вибухи поблизу АЕС в Україні

Група МАГАТЕ, яка стежить за ситуацією на Хмельницькій атомній електростанції (АЕС), повідомила, що 28 листопада пізно ввечері пролунали кілька вибухів біля об'єкта. Станція безпосередньо не постраждала. Як зазначив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі, це довело, що усі атомні українські електростанції залишаються під загрозою, доки не припиняться бойові дії.

Керівник організації наголосив на тому, що значна увага світу прикута до цілком реальних небезпек, які стосуються Запорізької атомної електростанції, яка викликає особливе занепокоєння, оскільки вона розташована на лінії фронту. Водночас вчорашній обстріл нагадує про те, що ми не повинні забувати про інші ядерні об’єкти в Україні, які також потенційно піддаються ракетним та іншим атакам. Експерти, які перебували на ЗАЕС, також заявляли щодо вибухів поблизу станції.

Нагадаємо, 27 листопада у ЗСУ пояснили, від чого залежить інтенсивність атаки дронами. Для боротьби з російськими безпілотниками захисникам потрібні системи, які можуть знищувати БПЛА вночі в автономному режимі.