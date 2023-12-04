Мобилизация в Украине: в Раде объяснили, что может измениться в ближайшее время

Часть студентов и тех, кто ухаживает за лицами с инвалидностью, хотят лишить права на отсрочку от призыва. В то же время всех срочников предлагают демобилизовать.

В Верховной Раде готовят изменения по мобилизации в Украине. Они будут касаться отсрочек, демобилизации, сроков службы и отпусков. Подробнее об этом в эфире телемарафона 4 декабря рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк.

По его словам, нардепы в ближайшие дни будут рассматривать целый ряд законопроектов по поводу военной службы. Для подготовки соответствующих изменений депутаты советовались с высшим военным руководством.

Цымбалюк подчеркнул, что из-за войны в Украине мобилизовали большое количество граждан. Часть из них уже год или даже больше на службе без ротации.

"Для того, чтобы провести профессиональную ротацию, нужно подготовить определенное количество военнослужащих Вооруженных сил и других сил обороны", — подчеркнул депутат.

Мобилизация в Украине: что хотят изменить

В Украине предлагают:

установить отпуска на 90 дней с выплатой средств для тех, кто вернулся из плена, и уменьшить бюрократию с прохождением ВВК для раненых;

предоставить право на увольнение со службы лицам без гражданства и иностранцам;

наделить лиц с инвалидностью I-II групп правом на увольнение со службы;

установить право на увольнение со службы или демобилизацию для женщин-курсантов, которые досрочно расторгли контракт.

Кроме того, обсуждается, чтобы при мобилизации граждане четко понимали, как долго будут служить в случае не отмены военного положения. По рекомендациям медиков это может быть не более двух лет, если человек служит в зоне активных боевых действий.

Отсрочка для студентов

Дискуссия об отмене отсрочки для части студентов и обеспечения в Украине права на получение образования продолжается. Однако, по словам Цимбалюка, уже решено, что тех, кто уже поступил в вуз и учится, изменения не коснутся. То есть предложение касается только мужчин, которые будут поступать после принятия закона.

"В десятки раз возросло количество тех, кто начал получать второе, третье высшее, или профессиональное образование. Поэтому решили нормировать: если человек получает первое высшее образование — вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку; если он уже поступил и получает второе или третье, мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить обучение", — рассказал нардеп.

Демобилизация срочников

В Украине планируют демобилизовать тех, кто проходит срочную службу.

"Они все без исключения уже отслужили установленные законом сроки", — отметил Цимбалюк.

Отсрочка для родственников лиц с инвалидностью

Также обсуждается вопрос отсрочек для тех, кто ухаживает за лицами с I-II группами инвалидности.

"Сейчас законодательством не ограничено такое количество. Мы планируем ограничить — одно лицо призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом-инвалидом, если нет других членов семьи, которые могут за ним ухаживать. То есть не пенсионеры, а лица трудоспособного возраста", — объяснил депутат.

Напомним, спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ответил, кого из студентов сейчас могут призвать в Украине.

В Киеве предложили выплачивать 30 тысяч гривен мобилизованным жителям города. Похожую инициативу уже приняли в Одессе.