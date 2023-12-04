Столкновение с птицей на 107 млн: Южная Корея спишет истребитель F-35 после аварии

Инцидент произошел еще в январе 2022 года. Орла засосало в вакуумный насос истребителя, а дальше он разбил многие системы. В итоге ремонт будет стоить дороже нового F-35.

Воздушные силы Южной Кореи решили списать истребитель F-35A, который еще в 2022 году получил серьезные повреждения в результате столкновения с птицей. Об этом сообщает Younhap.

Анализ повреждений истребителя F-35, который проводили Воздушные силы вместе с Lockheed Martin показал, что F-35A получил повреждения в примерно 300 компонентах, включая планер, двигатель и систему управления и навигации. Ремонт занял бы много времени и финансов, кроме этого могут появиться другие проблемы с безопасностью. Поэтому оценочная комиссия пришла к выводу, что лучше списать самолет, чем его восстанавливать. Однако этот план надо еще дополнительно согласовать с Министерством обороны.

Стоимость ремонта самолета F-35A оценили в 107,6 млн долларов. При этом купить новый самолет будет стоить около 80-90 млн долларов. Списание истребителя вместе с тем не будет означать его полной утилизации. Воздушные силы не исключают, что F-35A будут использовать для обучения и подготовки механиков.

Напомним, в январе 2022 года южнокорейский самолет столкнулся с орлом во время выполнения полета на высоте 300 метров. Птицу затянуло в левый вакуумный насос, а дальше она пробила гидравлические трубы и электронику самолета. Летчик совершил аварийную посадку без выпуска шасси. Военные сразу отмечали, что один из вариантов решения вопроса будет вывод из эксплуатации.

18 сентября в США произошла загадочная авария. Летчик F-35 катапультировался из самолета по неизвестной причине. Борт продолжил движение в режиме автопилота.