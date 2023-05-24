Ремонт на 76 млн: в Южной Корее могут списать истребитель F-35 из-за птицы

Во время полета самолет на высоте 300 метров столкнулся с орлом, которого затянуло в левый вакуумный насос. Повреждения настолько значительны, что ремонт будет стоить почти как новый самолет.

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Еще зимой 2022 года южнокорейский истребитель F-35 получил серьезные повреждения после столкновения с птицей. В настоящее время стало известно, что ремонт самолета за 100 млн. долларов будет стоить более 76 млн. долларов. Об этом сообщает The Korea Times.

F-35A могут списать из-за непомерно дорогостоящего ремонта. Общие работы, которые нужно провести, обойдутся бюджету более 100 млрд вон или 76 млн долларов. Это почти столько же, сколько стоит новый истребитель.

Такую оценку дала корпорация Lockheed Martin, являющаяся монопольным владельцем F-35, после переговоров с ВВС Кореи. В командовании Республики Корея продолжаются дискуссии, что делать с самолетом. Корейские военные могут за него заплатить, потому что событие произошло из-за несчастного случая, а не в результате механической неисправности самолета или ошибки летчика.

По словам одного из представителей Военно-воздушных сил Южной Кореи, решение о будущем самолета будет принято после изучения экономических и последствий безопасности.

В январе 2022 самолет F-35A взлетел с корейского военного аэродрома в Чонджу и был на высоте 330 метров, когда столкнулся с орлом. Птица прошла сквозь перегородку истребителя и ее засосало левым вакуумным насосом. После этого птица пробила гидравлические трубы и электронику, управляющую шасси самолета.

Летчик был вынужден совершить посадку "на пузо", перед тем он опустошил топливный бак и долетел до авиабазы Сосан в Южном Чхунчхоне.

Напомним, 20 октября в США разбился истребитель F-35, летчик смог катапультироваться.

29 марта СМИ писали, что у истребителей F-35 есть проблема с вибрирующими двигателями. Производитель силовых агрегатов говорит, что это "гармоничный резонанс".