Taurus для Украины: может ли Германия возобновить производство ракет

Отказ Германии предоставить Украине Taurus, считает польский эксперт Адам Свирковский, связан с неисправностью большинства ракет. С возобновлением производства ситуация может измениться.

Немецкое отделение европейской оружейной компании MBDA готово возобновить производство крылатой ракеты воздушного базирования Taurus KEPD 350K в ближайшее время. Кроме того производитель также предлагает модернизацию данных ракет на основе новых технических решений. Об этом 4 декабря сообщили в Defence 24.

По мнению обозревателя издания Адама Свирковского, эта информация может косвенно относиться к поставкам данного вида вооружения в Украину, правительство которой давно запрашивает Taurus у немецких партнеров.

Также эксперт напомним, что были прогнозы о возможности поставок этих смертоносных ракет Киеву после того, как США предоставят свои дальнобойные ATACMS, но этого не произошло. Свирковский полагает, что одна из причин отказа Берлина заключается в неработоспособности большинства "Таурусов" находящихся в распоряжении Германии.

Теперь же, учитывая заявления компании MBDA, можно говорить о том, что производитель получил заказ на производство новых ракет или о ремонте уже имеющихся образцов для передачи их украинским вооруженным силам.

Eurofighter Typhoon с ракетами Taurus на борту

Кратко о ракетах Taurus

Taurus KEPD 350K — крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная немецко-шведским консорциумом TAURUS Systems GmbH. Ракета управляется инерциальной системой с GPS-коррекцией и способна уничтожать цели на расстоянии до 500 км.

Ракета отличается конструкцией, обеспечивающей уменьшенную площадь эффективной радиолокационной отражающей поверхности, что затрудняет ее обнаружение во время полета.

Taurus оснащена турбовентиляторным двигателем Williams F121-WR-115 с тягой 6,67 кН и развивает скорость, близкую к скорости звука.

На сегодняшний в качестве платформы для ракет были адаптированы немецкие и испанские истребители Eurofighter, испанские F/A-18 Hornet и корейские многоцелевые самолеты Boeing F-15K Slam Eagle.

Напомним, глава Минобороны ФРГ Борис Писториус 6 ноября заявил, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus якобы не смогут изменить ситуацию в войне России против Украины. При этом он сказал, что ракеты ATACMS, которые передали США, имеют дальность 160 км, Taurus — 500 км, а "это совсем другая система".