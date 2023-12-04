Высокая аварийность, возможен дефицит: ситуация в энергосистеме сложная, — Укрэнерго

В НЭК заявили, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. Так, наблюдается высокая аварийность энергоблоков, а экспорт – практически отсутствует. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Сообщается, что утром 4 декабря одна из теплоцентралей на юге остановила работу из-за повреждений при обстреле. Кроме того, в течение суток по различным причинам в аварийные ситуации попали 5 блоков на тепловых электростанциях в разных регионах. Их уже ремонтируют.

Кроме того, как сообщается, по всей стране облачная погода, из-за чего солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей.

"Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, пока достаточно для обеспечения потребностей бытовых и юридических потребителей. Диспетчерский центр "Укрэнерго" пока не прогнозирует в течение суток дефицит в энергосистеме", — сказано в сообщении.

Однако, как отметили в НЭК, синоптики уже предупреждают о похолодании в течение недели. Возможен рост потребление и дефицит в системе.

"Лимиты потребления не вводились. Графики отключений не вводились и не прогнозируются", — отметили в "Укрэнерго".

Также в отчете говорится, что из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 420 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Напомним, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко 22 ноября сообщил, что отключения электроэнергии могут вернуться в Украину уже этой зимой даже без массированных атак со стороны России. По его словам, пока что энергетикам удается компенсировать дефицит за счет европейских партнеров, однако при усугублении ситуации необходимо будет вернуться к графикам.

Кроме того, в ГУР 1 декабря заявили, что зима в Украине будет тяжелой. Представитель разведки Андрей Юсов подчеркнул, что ракетные обстрелы не останавливаются. Он посоветовал населению не расслабляться, ведь в зоне риска — украинская энергетика.