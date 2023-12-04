Путин создает для себя новую проблему, увеличивая численность армии, — аналитик (видео)

По словам Александра Коваленко, противнику не хватает ресурса по всем направлениям, однако новые резервы не предоставят желаемого эффекта для Москвы.

Решение президента России Владимира Путина об увеличении численности армии может лишь навредить противнику. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "Еспресо.TV" 4 декабря.

По его словам, приказ главы Кремля, который предусматривает увеличение войск на 170 тысяч человек связано с большими потерями ВС РФ. Сейчас Владимир Путин хочет компенсировать это все, однако никакого эффективного результата это не даст.

"Противнику не хватает ресурса по всем направлениям. Враг сейчас может демонстрировать какие-то наступательные действия, но опять же эти действия не имеют высокого уровня эффективности. Сравним 2022 год, когда российские войска наступали на Киев, у них было подготовлено и полностью укомплектовано 40 тыс. личного состава. А чтобы дойти до административной границы Авдеевки, где-то полтора километра, то там находится вражеского личного состава более 40 тыс. Вот и сравните, уровень эффективности", — заявил Александр Коваленко.

Отдельно было отмечено, что продвижение войск РФ все же фиксируется, однако оно незначительное. Полноценным наступлением назвать это сложно.

При помощи новых 170 тысяч военных, которых планируют привлечь, противник хочет исправить ситуацию, однако они могут лишь все усугубить. Связано это с подготовкой.

"Эти 170 тысяч надо, во-первых, подготовить, а второй момент — укомплектовать, чтобы они могли чем-то действовать в зоне боевых действий, но сделать этого не смогут. Итак, эти факторы повлияют на рост потерь оккупантов и они будут вынуждены еще больше набирать из-за роста своих потерь", — подытожил Александр Коваленко.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что Владимир Путин увеличил армию, чтобы удержать территории Украины. По словам представителя Белого дома, Вооруженные силы Украины превосходят россиян по качеству войск, руководства и управления.