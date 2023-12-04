Rheinmetall получил крупный контракт на производство боеприпасов для Украины

Неназванная страна НАТО заказала для украинской армии производство боеприпасов, которые будут поставлять в 2025 году.

Немецкий концерн Rheinmetall получил контракт на поставку 155-мм боеприпасов для Украины на сумму 142 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Компания Rheinmetall победила в контракте на поставку артиллерийских 155-мм боеприпасов Украине. За около 142 млн евро будут изготовлены десятки тысяч снарядов, включая все составляющие: запал, порох, капсюль и корпус снаряда. Заказчиком выступила одна из стран НАТО, которая задекларировала намерение поддержать Украину в оборонной борьбе.

Выполнять заказ будет дочернее предприятие в Испании Rheinmetall Expal Munitions. В компании заявляют, что контракт подчеркивает их роль, как крупнейшего производителя боеприпасов, особенно крупных калибров. Выполнить контракт должны в 2025 году, а предыдущий контракт на около 40 тысяч снарядов выполнят в 2024 году.

Также в середине октября немецкое правительство заказало у Rheinmetall более 100 000 боеприпасов, которые также предназначены для Украины. Кроме этого дополнительно заказаны фугасные снаряды DM 121 на сумму около трех миллионов евро. Сейчас существует очень высокий спрос на боеприпасы, который обусловлен не только потребностями ВСУ, но и необходимостью пополнить собственные запасы.

В 2024 году Rheinmetall на своих мощностях в Германии, Испании, Австралии и Южной Африке должен нарастить производство боеприпасов до 700 тысяч в год. Сейчас концерн имеет заказов на поставку боеприпасов на более чем 1 млрд евро.

Напомним, 4 декабря генерал США заявил, что Украина могла бы еще с 2014 года производить боеприпасы и иметь сейчас горы из них.

30 ноября Rheinmetall показал документальный фильм о помощи Украине и деятельности компании.