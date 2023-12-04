"Что делала Украина с 2014 года?": генерал США заявил, что ВСУ могли бы иметь горы снарядов

Экс-командующий Сухопутных сил США Бен Ходжес напомнил, что Германия увеличила производство самолетов уже когда ее бомбили. Он уверен, что Украина может сама создавать артиллерийские боеприпасы.

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Украина могла бы произвести большое количество боеприпасов за время войны с Россией. Об этом в интервью для "Голоса Америки" заявил бывший командующий Сухопутными силами США и американский генерал в отставке Бен Ходжес.

Он рассказал, что некоторые компании, в частности Rheinmetall и BAE, планируют наладить производство "определенных вещей" в Украине. Однако, по мнению военного, надо обратить внимание и на другой аспект этого вопроса.

"Давайте будем честными — что делала Украина с 2014 года? Уже должны были быть горы артиллерийских боеприпасов", — сказал Ходжес.

Генерал США отметил, что можно быть разочарованными объемами артиллерийских боеприпасов, которые предоставляет Запад. В то же время непонятно, что сделали сами украинцы для увеличения собственного производства с 2014 года.

"Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза. Поэтому я считаю, что Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить производство", — подчеркнул он.

Экс-командующий напомнил, что производство немецких самолетов достигло пика уже в 1944 году — во время Второй мировой войны. Тогда страну уже бомбили британские и американские силы. Поэтому Ходжес убежден, что производство можно увеличить и уже во время активных боевых действий.

"Конечно, Украине важно поставлять готовые боеприпасы. Но да — Украина может производить сама. Извне нужны только поставки пороха и некоторые материалы", — добавил он.

Напомним, заместитель главы Минобороны Украины Иван Гаврилюк заявил, что в декабре ВСУ получат "в разы больше" беспилотников. Он выразил надежду, что "картина на поле боя изменится".

Президент Владимир Зеленский заявил, что сосредоточится на наращивании производства оружия в Украине. Он рассчитывает на выгодные кредиты и контракты от союзников.