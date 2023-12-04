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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Що робила Україна з 2014 року?": генерал США заявив, що ЗСУ могли б мати гори снарядів

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Фото: Генштаб ЗСУ | Ілюстративне фото

Екскомандувач Сухопутних сил США Бен Годжес нагадав, що Німеччина збільшила виробництво літаків вже коли її бомбардували. Він впевнений, що Україна може сама створювати артилерійські боєприпаси.

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Україна могла б виробити велику кількість боєприпасів за час війни з Росією. Про це в інтерв’ю для "Голосу Америки" заявив колишній командувач Сухопутних сил США та американський генерал у відставці Бен Годжес.

Він розповів, що деякі компанії, зокрема Rheinmetall та BAE, планують налагодити виробництво "певних речей" в Україні. Проте, на думку військового, треба звернути увагу і на інший аспект цього питання.

"Давайте будемо чесними — що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів", — сказав Годжес.

Генерал США зазначив, що можна бути розчарованими обсягами артилерійських боєприпасів, які надає Захід. Водночас незрозуміло, що зробили самі українці для збільшення власного виробництва з 2014 року.

"Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу. Тому я вважаю, що Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво", — підкреслив він.

Екскомандувач нагадав, що виробництво німецьких літаків досягнуло піка вже у 1944 році — під час Другої світової війни. Тоді країну вже бомбардували британські та американські сили. Тож Годжес переконаний, що виробництво можна збільшити й вже під час активних бойових дій.

"Звісно, Україні важливо постачати готові боєприпаси. Але так — Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали", — додав він.

Нагадаємо, заступник голови Міноборони України Іван Гаврилюк заявив, що у грудні ЗСУ отримають "в рази більше" безпілотників. Він виразив сподівання, що "картина на полі бою зміниться".

Президент Володимир Зеленський заявив, що зосередиться на нарощуванні виробництва зброї в Україні. Він розраховує на вигідні кредити та контракти від союзників.