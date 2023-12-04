"Не является сюрпризом": генерал НАТО оценил угрозу со стороны РФ для стран Балтии

По словам Юргена фон Сандрарта, противник уже начал восстанавливать свои ресурсы, которые позже может применить против стран-участниц Альянса.

Российская Федерация постепенно начала восстанавливать свой боевой потенциал, несмотря на то, что война в Украине продолжается. Это может угрожать странам Балтии. Такое мнение озвучил командующий многонациональным корпусом НАТО на северо-востоке, генерал-лейтенант Юрген фон Сандрарт в интервью LRT.

По его словам, самая большая угроза для Балтии, включая Литву, исходит от России. Хоть НАТО и является оборонительным Альянсом, но планирует реагировать в случае нападения.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупреждал, что Россия собирается мобилизовать свои ресурсы против НАТО. Представитель Альянса прокомментировал такую вероятность.

"То, о чем он сказал, не является сюрпризом, это общеизвестно. В настоящее время Россия в значительной степени привержена своей незаконной войне против Украины, но она уже начала и будет продолжать восстанавливать свои возможности отдельно от войны в Украине, и это создает повышенную угрозу для региона Балтийского моря", — говорит Юрген фон Сандрарт.

В то же время, хоть в МИД Литвы правы, но нужно осторожно делать выводы. Всем необходимо быть едиными в своих усилиях и готовности, иначе Россия может увидеть возможность и воспользоваться этим при помощи нападения.

"Но я очень уверен, что этого не произойдет", — подытожил генерал НАТО.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что из-за колебаний США и Европы Владимир Путин может снова поверить в свою победу, о чем заявил глава МИД Литвы. По словам МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Кремль, увидев дискуссии в Вашингтоне и растущее давление на украинские силы на фронте, может начать планировать нападение снова.