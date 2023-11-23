Нужно сесть и успокоиться: Науседа обратился к МИД Литвы из-за заявлений о нападении РФ

По словам литовского главы государства, в последнее время все новости на тему российской агрессии начали преувеличивать. Риски остались на прежнем уровне и новой угрозы не появилось.

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал главу Министерства иностранных дел успокоиться после заявлений о вероятной атаке РФ на страну. Об этом сообщает LRT 23 ноября.

По словам главы государства, ничего не произошло за последние несколько дней или недель, что говорило бы о новой угрозе. Все риски остались прежними, поэтому глава МИД Габриэлюс Ландсбергис может не переживать.

"Вдруг все стало преувеличиваться. Я бы предложил министру иностранных дел просто сесть и успокоиться", — заявил Гитанас Науседа.

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Угроза для Литвы: опасения МИД

Накануне Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в одном из своих интервью заявил, что Россия намерена напасть на одну из стран Европы после окончания война в Украине. Это лишь вопрос времени, поэтому, по его мнению, Вильнюс может быть в опасности.

"Если Украина, будет вынуждена вести переговоры, мир, особенно те его части, которые находятся рядом с Украиной, должны начать готовиться к новой войне. Я не могу сказать, когда это будет. Возможно, через 10 лет, возможно, через пять лет, возможно, через несколько лет. Мне очень трудно сказать", — заявили в МИД Литвы.

При этом он добавил, что у Европы может быть слишком мало времени на подготовку и Вильнюсу необходимо радикально переосмыслить свою оборону, тем самым увеличить военные расходы.

"Я думаю, что Литва должна активно думать об изменениях в концепции безопасности и пирамиде безопасности, построенной 30 лет назад", – подытожил Габриэлюс Ландсбергис.

Реакцию президента Литвы он никак не прокомментировал на момент публикации материала.

Напомним, 13 ноября сообщалось, что из-за колебаний США и Европы Владимир Путин может снова поверить в свою победу, о чем заявил глава МИД Литвы. По словам МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Кремль, увидев дискуссии в Вашингтоне и растущее давление на украинские силы на фронте, может начать планировать нападение снова.