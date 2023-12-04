Контрнаступление ВСУ: разведка США предполагала, что шансы на успех "50 на 50", — WP

Журналисты отметили, что США выступали за то, чтобы ВСУ наступали только на одном южном направлении. Однако в Киеве считали, что войскам нужно атаковать на трех отдельных участках.

Разведка США скептически относилась к возможностям ВСУ, считая, что шансы на успех контрнаступления на юге примерно "50 на 50". Однако американские военные были настроены более оптимистично. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам журналистов, в рамках подготовки к контрнаступлению Штаты и Украины время от времени резко расходились во мнениях по поводу стратегии, тактики и сроков. Так, в Пентагоне считали, что Силы обороны должны были начать действовать в середине апреля, чтобы помешать россиянам укреплять свои позиции. Однако в Украине колебались, заявляя, что армия еще не готова и нужно дополнительны поставки вооружений, а также подготовка солдат.

В материале говорится, что американские военные чиновники считали, что лобовая атака механизированными подразделениями – вполне реализуема с теми силами, которые были у ВСУ на тот момент.

"Моделирование показало, что силы Киева в лучшем случае смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60–90 дней", — отметили журналисты.

Издание пишет, что США выступали за то, чтобы ВСУ наступали только на одном южном направлении. Однако в Киеве считали, что войскам нужно атаковать на трех отдельных участках и продвигаться:

в сторону Мелитополя;

в сторону Бердянска;

на восток от Бахмута.

"Разведывательное сообщество США придерживалось более пессимистической точки зрения, чем американские военные, полагая, что шансы на успех наступления составляют лишь "50 на 50", учитывая прочную, многоуровневую оборону, которую Россия выстроила за зиму и весну", — говорится в материале.

Журналисты отметили, что Запад и Украина недооценили способности ВС РФ использовать живую силу. Россия смогла оправиться от тех катастроф, с которыми столкнулась на поле боя в начала полномасштабного вторжения.

Сообщается, что по мере приближения начала контрнаступления украинское военное командование опасалось, что Силы обороны понесут большие потери. Однако американцы предполагали, что решительная атака необходима, так как без этого конечные потери будут выше.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не дало желаемых результатов. По его словам, Украина входит в новую фазу войны. С его слов, летнему продвижению войск препятствовала нехватка оружия, но Киев нашел "выход".