США, Британия и Украина провели 8 военных игр: WP раскрыл детали подготовки летнего наступления ВСУ

В издании раскрыли хронологию подготовки к боевым действиям с осени 2022 года до начала контрнаступления. Запад колебался в правильности украинской тактики, но при этом тянул с поставками оружия и иногда оно было некачественным.

Украинская армия ведет контрнаступление с июня 2023 года. Издание The Washington Post восстановили то, как происходила подготовка к наступательной операции.

15 июня, конференция-зал штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Министр обороны Ллойд Остин и экс-министр обороны Алексей Резников вместе с помощниками обсуждают ход наступления. Остин спросил, почему Украина в первые дни не применила больше техники и механизированных групп для наступления. Несмотря на мощные оборонительные линии ВС РФ Остин сказал, что войско не было непобедимым. На это украинский министр заявил, что бронетехника уничтожается российскими вертолетами, БПЛА и артиллерией каждый раз, когда техника появляется на поле боя.

Авторы утверждают, что эта встреча иллюстрирует оптимистичные ожидания от контрнаступления. Однако оно не достигло ожидаемого результата. Между Киевом и Вашингтоном появились споры о том, сможет ли Украина отбить большую часть территории. Журналисты провели интервью с более 30 высокопоставленными чиновниками из Украины, США и стран Европы. Они раскрыли детали подготовки наступления.

Военные игры

Офицеры из Украины, США и Великобритании провели восемь больших настольных военных игр, чтобы спланировать летнее наступление. Вашингтон неправильно, как заявляется, рассчитал степень превращения ВСУ в армию западного образца за короткий период. К тому же ВСУ не получили помощи в воздухе, а это является неотъемлемой частью современных операций.

Официальные лица США и Украины часто и резко расходились относительно стратегии, тактики и времени, потому что Пентагон хотел, чтобы ВСУ пошли в наступление в апреле. Украина колебалась, потому что не имела достаточно средств и подготовленных сил. В свою очередь Штаты хотели не дать построит РФ серьезные оборонительные укрепления, утверждают авторы.

Более светлые стрелки указывают планы ВСУ, а более темная — предложение США Фото: The Washington Post

Тем не менее США были уверены, что механизированная фронтовая атака на российские оборонительные укрепления была возможной с тем, что имели ВСУ. Моделирование показывало, что Украина должна была выйти к Азовскому морю за 60-90 суток. Также различия были в том, где наступать. Киев считал, что надо наступать на трех направлениях: Мелитополь, Бердянск и Бахмут. Вашингтон хотел, чтобы ВСУ сосредоточили все силы на одном фронте в сторону Мелитополя.

При этом разведка США не была такой оптимистичной, как американские военные. Они считали, что ВСУ имеют шансы 50 на 50. Оккупанты сильно окопались в течение зимы-весны. Запад и Украина могли недооценить способность РФ восстанавливаться после поражений, а также использовать преимущество в живой силе, минах и готовность жертвовать жизнью людей в огромных масштабах.

Украина также опасалась понести большие потери при наступлении, однако в США считали, что без контрнаступления они будут еще большими.

Моделирование контрнаступления

Журналисты утверждают, что во время разговора поздней осенью 2022 года между Остином и Залужным последний сказал, что для наступления надо 1000 бронированных машин и 9 подготовленных в Германии бригад.

"Мы объединили всех союзников и партнеров и сильно надавили на них, чтобы получить дополнительные механизированные транспортные средства", — сказал высокопоставленный чиновник обороны США.

Далее офицеры из Украины, США и Великобритании смоделировали боевые действия. Заявляется, что в них участвовал бывший командующий Объединенных штабов США Марк Милли, командующий сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и другие офицеры. Военные игры, по словам западных источников, подтвердили оценку, что лучшим вариантом для Украины будет сосредоточение всех сил для выхода на Азовское море. Вариант с тремя направлениями, который рассматривала Украина, якобы не был реалистичным.

Американские военные офицеры видели, что потери при моделировании были намного ниже, чем по оценкам, в крупных битвах в Ираке и Афганистане. Они считали оценки отправной точкой для планирования медицинской помощи и эвакуации с поля боя, чтобы потери никогда не достигли прогнозируемого уровня.

Также чиновники говорят, что им было довольно просто говорить, что один вариант принесет потери, а другой еще больше. Однако значительно сложнее было их иметь на поле боя. С выводами Запада в военных играх не согласился украинский военный, который говорил на условиях анонимности. Он сказал, что моделирования не работают, частично из-за новых технологий на поле боя, которые не учитываются при моделировании. Украина воевала без преимущества в воздухе и с засильем вражеских беспилотников.

Начало наступления ВСУ

В СМИ пишут, что американцы долго сомневались в разумности решения Киева держать силы вокруг Бахмута. Однако Зеленский и Залужный твердо были убеждены, что Бахмут сдерживает силы врага. Это позволило бы нанести удар по ВС РФ в рамках контрнаступления.

Также по словам официальных лиц из Украины, войска надо было держать вокруг Бахмута иначе бы оккупанты попытались наступать в Харьковской или Донецкой области.

"Мы сказали [американцам]: "Если бы вы заняли кресла наших генералов, вы бы увидели, что если мы не оспорим Бахмут, то они это сделают [попробуют наступать]", — сказал один высокопоставленный украинский чиновник.

Также замысел генерала Залужного заключался в том, чтобы растянуть российские силы на трех направлениях, чтобы они столкнулись с проблемами обеспечения и упадком морального духа, чтобы в конце концов снизить их боевую мощь.

"Они знают местность. Они знают россиян. Это не наша война. И нам пришлось как-то смириться с этим", — сказал высокопоставленный чиновник США.

Сможет ли Украина победить

Разведка США не была оптимистичной и оценивала успехи Украины как 50/50. И если будет успех, то ему предшествовал бы тяжелый труд. Позже Джейка Саливана проинформировали, что Киев имеет вызовы с наращиванием войск, боеприпасов и оборудования. Поэтому Украина "не очень достигнет" своих целей контрнаступления.

Однако Пентагон также тесно сотрудничал с украинскими силами. Официальные лица наблюдали за их борьбой и следили за тем, чтобы обеспечить их большим количеством оружия. Военные чиновники утверждали, что оценки разведки не учитывают огневую мощь нового оружия, а также волю украинцев к победе.

Украинский солдат в окопе

"План, который они выбрали, был вполне осуществимым с той силой, которую они имели, в запланированный нами срок", — сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Однако до начала боевых действий были постоянные проблемы. Немецкие БМП Marder не имели радиостанций, дожди продолжались дольше, чем ожидалось. Танки Leopard и БМП Bradley ломались. Подразделениям не хватало средств для эвакуации и разминирования. Заместитель Залужного Михаил Забродский, утверждают журналисты, в апреле эмоционально обратился к партнерам из-за неисправной техники во время очередного "Рамштайна".

"К сожалению, некоторые машины, которые мы получили, непригодны для боя", — сказал Забродский министру обороны США.

В Пентагоне в ответ сказали проверить информацию. Также Остин поручил командующему США в Европе генерал-лейтенанту Антонио Агуто тщательней готовиться и работать с Киевом. В итоге наступление не привело к намеченным целям. Авторы оставили вывод вопросом: "Была ли стратегия обречена?" Этот вопрос якобы звучал в командном центре главнокомандующего ВСУ.

Напомним, 1 декабря Зеленский заявил, что контрнаступление не дало желаемых результатов.