"Показывал пример": в России официально признали гибель генерала Владимира Завадского

Смерть российского генерала Заводского подтвердил губернатор Воронежской области. Он написал, что это "тяжелая утрата".

В России официально подтвердили смерть генерал-майора Владимира Завадского. О смерти оккупанта написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Как говорится в сообщении, Завадский погиб выполняя боевые задачи в Украине. Он командовал 14 армейским корпусом Северного флота РФ.

Фото: Скріншот

По словам Гусева, это "тяжелая утрата". Он отметил, что российский генерал еще с юных лет выбрал служить в рядах российской армии и везде, где он служил "показывал пример верности долгу".

В частности, до августа 2021 года он был командующим 4-й гвардейской Кантемировской Краснознаменной танковой дивизии.

Также о смерти российского генерала ранее писали российские СМИ со ссылкой на пост Межрегиональной общественной организации (МРОО) "Кремль". Впрочем при переходе по ссылке показывает, что пост о смерти Завадского удален со страницы организации.

Фото: скріншот

Смерть генерала РФ Владимира Завадского: что известно

Как сообщали в соцсетях 30 ноября, генерал погиб в результате подрыва мины далеко от линии фронта в тылу. Российские Telegram-каналы писали, что перед смертью Завадский решил прокатиться на украинском автомобиле и никого об этом не сообщил. Так, когда он ехал автомобиль попал в поле зрения минометчиков РФ. Российские военные не знали, что в автомобиле находится генерал и подумали, что это едет украинская диверсионно-разведывательная группа. Они выстрелили, однако не попали по автомобилю. Отмечалось, что Владимир Завадский решил побыстрее уехать из этой зоны, впрочем заехал на минное поле, где и подорвался.

Напомним, 15 ноября сообщалось, что на войне с Украиной погиб Владислав Войцеховский, который был одним из провокаторов событий возле Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Также в конце октября стало известно о смерти известного из "ДНР" Константина Ланчака с позывным "Хорват". Сообщалось, что он погиб в результате аварии в Донецке.