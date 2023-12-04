ВС РФ используют беспилотную наземную машину для эвакуации раненых (видео)

Эксперты отметили, что машина оснащена станцией РЭБ "Волнорез". Основная ее задача — нейтрализация угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.

Российские войска постоянно разрабатывают и испытывают импровизированные конструкции, основываясь на прежнем опыте ведения боевых действий в Украине. Так 3 декабря в соцсетях появилось видео, где оккупанты на Авдеевском направлении применяют беспилотный наземный автомобиль UGV для решения логистических задач и эвакуации раненых.

Авторы публикации пишут, что на кадрах запечатлена работа "гусеничной тележки с дистанционным управлением для доставки грузов и эвакуации раненых", которая имеется в распоряжении 87-го стрелкового полка ВС РФ.

Обозреватели издания Zona Militar в связи с этим пишут, что российский UGV представляет собой гусеничный наземный робот с двойной цепной системой, расположенной по бокам, который маневрирует по грунтовой поверхности. В центральном месте расположены "носилки", где находится раненый солдат.

Также на кадрах видно, как беспилотный автомобиль используется для транспортировки материально-технических средств, работая в связке с беспилотниками и системами наблюдения. Предположительно, они дополняют наземную видеосистему беспилотника от первого лица.

"На данный момент это единичная инициатива, но опыт, полученный с этим UGV, может открыть двери для разработки новых моделей с улучшенными возможностями и характеристиками", — пишут эксперты.

В свою очередь обозреватели другого военного издания Bulgarian Military отмечают, что на кадрах была замечена станция РЭБ "Волнорез", которая внешне выглядит благодаря выпуклой форме как шляпа. Основная ее задача — нейтрализация угрозы, исходящей от беспилотных летательных аппаратов.

Как утверждают российские источники, система работает в диапазоне частот от 900 до 2000 МГц, подавляя сигналы дронов на расстоянии, превышающем 600 метров. Такие показатели говорят о том, что "Волнорез" обеспечивает всестороннюю защиту, поскольку система работает на 360°.

Напомним , Минобороны Украины ввело в эксплуатацию ВСУ новые образцы украинских комплексов радиоэлектронной борьбы для противодействия БПЛА противника. Сообщается, что новые разработки могут применяться для борьбы со всеми разновидностями вражеских беспилотных систем.