Согласуют с Генштабом: Рада планирует изменить порядок мобилизации в Украине, — нардеп

По словам замглавы комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, депутаты панируют удовлетворить запросы военных в вопросах отсрочки, демобилизации и повесток.

Верховная рада Украины планирует внести изменения в порядок мобилизации в стране. Соответствующий законопроект уже разработан и согласовывается с военными. Об этом сообщил народный депутат, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью "Укринформ".

Как отметил Чернев, изменения направлены на повышение эффективности мобилизации и улучшение условий для военнослужащих.

Чернев подчеркнул, что депутаты работают в направлении удовлетворения запросов военных, готовя соответствующий законопроект к голосованию на ближайших сессиях.

Народный избранник отметил, что решения по мобилизации, демобилизации и другим военным вопросам принимает Генштаб Вооруженных сил Украины. Роль депутатов заключается в выполнении запросов, поступающих от военных, и создании соответствующей законодательной и юридической основы для этих решений.

"Как только с военными будет согласован окончательный документ — он будет внесен в сессионный зал и проголосован. Это должно произойти уже в ближайшее время", — заявил Чернев.

Как изменения произойдут в мобилизации

Законопроектом планируется внести следующие изменения в действующий порядок мобилизации:

Расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

Упростить процедуру демобилизации военнослужащих.

Установить новые правила вручения повесток военнообязанным.

"Мы работаем над тем, чтобы сделать мобилизацию более справедливой и эффективной", — сказал Чернев.

Ожидается, что законопроект будет внесен в Верховную раду в ближайшее время и будет принят в первом чтении до конца 2023 года.

Зеленский ждет решений по мобилизации

Напомним, что 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил о том, что в сфере мобилизации нужны изменения. По его словам, изменения должны коснутся количества мобилизованных, а также условий службы.