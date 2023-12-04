Не только для поражения кораблей: "Нептун" модернизируют для ударов по целям в РФ (видео)

По словам главреда Defence Express Олега Каткова, противокорабельная версия ракеты имела радиус действия в 300 км, а у новой разработки дальность будет увеличена.

Новая ракета для комплекса "Нептун" обещает получить значительные усовершенствования не только для поражения морских целей. Об этом рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков в интервью телеканалу Espreso TV.

По словам военного эксперта, официальная информация от Вооруженных сил Украины о модификации ракеты для комплекса "Нептун" ограничивается лишь объявлением о второй версии "Нептуна". При этом упоминание о "длинной" версии свидетельствует о расширении дальности стрельбы. В противокорабельной версии упоминается радиус действия до 300 км.

"Но, когда говорится о создании более дальнобойной ракеты "Нептун", то, скорее всего, речь не идет о том, чтобы только уничтожать корабли. И в этом заключается главная модернизация", — отметил Катков.

Эксперт указал, что при разработке "Нептуна" рассматривалась возможность поражения не только морских, но и наземных целей.

Катков выразил мнение, что получение крылатой ракеты, способной поражать объекты на расстоянии более 300 км, важно в контексте поражения целей на территории России.

"Нептун" станет наземной крылатой ракетой, и это будет сверхмощным оружием. Потому что высвобождается количество возможностей запуска. Пуск таких ракет будет значительно менее заметен для врага. Но нужно иметь не только разработку, но и выйти на серийное производство", — резюмировал Катков.

Модернизация украинской ракеты "Нептун" — что известно

4 декабря заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил, что оборонно-промышленный комплекс активно занимается разработкой дальнобойной версии ракеты "Нептун". Стоит отметить, что Гаврилюк не уточнил, какое именно предназначение будет у новой версии ракеты, поскольку первая версия была разработана для поражения кораблей и нанесения ударов по морским целям.

Напомним, 23 сентября начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал о процессе модернизации комплекса "Нептун". Руководитель ГУР отметил, что основной проблемой на данный момент является ограниченное количество ракет.