Путина позовут на саммит стран G20 в Бразилию, но там его могут арестовать, — президент

Сообщается, что Лула да Силва также напомнил, что Бразилия является участником конвенции Международного уголовного суда и несет ответственность за ее соблюдение.

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что главу Кремля Владимира Путина позовут на саммит стран G20 в его страну. Однако там его могут арестовать по решению Международного уголовного суда. Об этом сообщает издание Terra.

По словам Лула да Силвы, президенту РФ придется "оценить последствия" своего приезда.

"Если Путин приедет на встречу G20 в Бразилию, он знает, что может произойти", – сказал политик на пресс-конференции в Берлине.

Отметим, что саммит G20 должен пройти в следующем году в Рио-де-Жанейро.

Отметим, что бразильский лидер еще 11 сентября допустил арест Путина в случае его визита на саммит G20. Бразилия подписала Римский статут, который привел к созданию МУС, однако бразильский президент тогда сказал, что считает, что необходимо пересмотреть присоединение к этой судебной инстанции и собственную судебную систему, чтобы принять решение по Путину.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины.