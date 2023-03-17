Когда арестуют Путина: жесткие последствия решения Международного уголовного суда

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1. Если до этого иностранные лидеры и дипломаты с Путиным хоть как-то контактировали, то теперь контакты сведутся до минимума. Представьте себе Макрона или Шольца, которые собираются в очередной раз позвонить в Кремль, но пресс-служба мягко кладет руку на трубку и говорит: "Вы же понимаете, что под каждой новостью в СМИ о вашем звонке тому московскому mutterfu**er будет напоминание о том, что вы поговорили с обвиняемым в похищении детей?"

2. Паранойя Путина расцветет еще более ярким цветом. Теперь его желание уничтожить всех, кто может отобрать у него власть, стало вопросом не только жизни, но и статуса попадания в историю. Судьба Слободана Милошевича ему прекрасно известна. А свое отражение в истории Путина интересует, и очень сильно. Пригожина и компанию могут ждать неприятные времена.

3. Си Цзиньпин, собравшийся в Москву на следующей неделе, получил подарок под елочку. Или под клевер, учитывая, что сегодня день святого Патрика.

Поэтому не следует недооценивать последствия сегодняшнего решения. Оно историческое, без преувеличения. А вот о чем нужно подумать сейчас, так это о том, что Украина подписала, но не ратифицировала Римский устав. Но это тема отдельного разговора.

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