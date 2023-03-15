Путина и Лаврова нельзя арестовать: Украина нашла способ, как это сделать

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Украинское общество консолидировано вокруг общей цели — победы в войне, и одна из составляющих победы — это справедливое наказание агрессора. Опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев поддерживает идею создания специального международного трибунала для привлечения к ответственности российских руководителей и виновных в военных преступлениях. Война, начатая Россией, является несправедливой с точки зрения международного права, и нарушает положения Устава ООН. В то же время, статья 51 Устава ООН позволяет Украине осуществлять свое право на самооборону от агрессора.

Создание международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины является одной из составляющих формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Этот мирный план поддержали ведущие международные организации, его положения стали основой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года.

Если международное право не сможет создать действенные механизмы наказания за неспровоцированную агрессию — это будет концом международного права, и об этом все чаще говорят на ведущих юридических площадках мира. Достижение такой амбициозной цели требует долгой и кропотливой работы специалистов. 22 сентября 2022 года президент своим указом создал рабочую группу по проработке вопроса создания специального международного трибунала касательно преступления агрессии против Украины. Группа подготовила необходимые материалы для создания трибунала, в том числе разработала несколько вариантов учредительных документов для его формирования, регламенты работы и юрисдикции. Образцами стали трибуналы в Нюрнберге (против нацистской Германии), Токийский трибунал (против милитаристской Японии), трибунал по бывшей Югославии. Проведены консультации с международными экспертами, которые непосредственно занимались работой подобных трибуналов. Все наработки переданы нашим иностранным партнерам, проводится постоянный диалог о возможности формирования международного трибунала.

Международный уголовный суд в Гааге также собирает доказательства военных преступлений России, однако этот суд имеет ограничения — он не может судить президента, премьер-министра и министра иностранных дел. Поэтому международный уголовный суд будет рассматривать отдельные военные преступления российских военных, но не высших руководителей РФ. В конце февраля 2023 года Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан посетил Украину, провел встречу с президентом Украины и ответственными должностными лицами. Налажена рабочая координация украинских правоохранительных органов со специалистами МУС.

Обойти проблему иммунитета высших должностных лиц может создание специального международного трибунала. Правильность такого подхода мне неоднократно подтвердил СЕО Международной ассоциации адвокатов Марк Эллис. Доктор известен тем, что работал советником по правовым вопросам Независимой международной комиссии по Косово и был назначен консультантом ОБСЕ по созданию Сербского трибунала по военным преступлениям. Мы сходимся во мнении, что решение трибунала может быть принято ООН или группой стран. Так, Нюрнбергский трибунал образовали 4 государства, Токийский — 11 государств. Что касается решения ООН, то вопрос создания трибунала может быть заблокирован при голосовании в Совете Безопасности, однако он может быть поддержан большинством голосов на заседании Генеральной Ассамблеи.

Предметом рассмотрения трибунала должно стать преступление агрессии, а ответчиками — 19 членов Совбеза РФ. Также могут быть рассмотрены дела тех военных и гражданских руководителей, которые имеют наибольшую личную вину за развязывание войны и совершение военных преступлений и актов государственного терроризма.

Должны быть наказаны и пропагандисты, виновные в разжигании вражды и подстрекательстве к военным преступлениям. В Нюрнберге одним из обвиняемых был Юлиус Штрайхер — редактор газеты "Штурмовик". Он был казнен по решению трибунала. В Гааге в рамках Международного уголовного трибунала по Руанде судят Фелисьена Кабугу — владельца Радио тысячи холмов и организатора геноцида.

Сейчас отдельные представители европейских стран предлагают создать "гибридный трибунал" — это когда дело будет рассматривать трибунал на базе украинского суда, но с привлечением иностранных судей. Однако мы боремся за создание более масштабного трибунала. Решение о его создании должны принять Генеральная ассамблея ООН, Совет Европейского союза, или несколько десятков стран. Тогда приговоры такого трибунала и его ордера будут иметь гораздо больший вес.

19 января 2023 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится: "Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России". "За" было отдано 472 голоса, "против" — 19, "воздержались" — 33.

26 января 2023 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию в поддержку создания именно специального международного трибунала. Более десяти стран уже поддержали идею создания трибунала. Среди них: Литва, Польша, Эстония, Греция, Нидерланды, Чехия, Латвия. А всего Украина сейчас ведет работу с 25 странами, которые проводят консультации и координируют свою деятельность по разработке модели трибунала по России.

Для продвижения украинского плана по наказанию агрессора и создания влиятельного международного трибунала нужна консолидация действий всех заинтересованных — украинских дипломатов, международных партнеров, парламентских делегаций и гражданского общества. Голосование уважаемых международных институтов — это следствие наших информационных кампаний и дипломатических переговоров. Преступление агрессии должно быть наказано, и это должно стать уроком для любых других потенциальных агрессоров по всему миру.

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