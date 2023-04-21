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Мнения Ситуация в Крыму Российско-украинская война

Партизаны везде. Крымские власти видят угрозу своему существованию на каждом углу

"Крымские коллаборанты уже активно покупают недвижимость в Турции. В Крыму фактически остановился строительный бизнес – вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова". Мнение.

Александр Качура
Александр Качура
Народный депутат, член рабочей группы по проработке вопроса создания международного спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины
eye 26
крым, украина, оккупанты, сопротивление, партизаны
Фото: telekritika.ua | Об этом оккупантам не помешает напоминать самыми разными способами
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Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты устанавливают камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами. Оккупанты панически боятся не только ВСУ, но и внутреннего сопротивления. Усилились проверки "нелояльного населения".

В Крыму и Севастополе отменили парады на 9 мая, по всему Крыму роют окопы и активно готовятся к обороне. Так называемое российское "руководство" и военное командование постепенно покидают Крым, но убеждают простых граждан оставаться на местах.

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Весь Крым покрылся сетью окопов
Фото: Минобороны РФ

Крымские коллаборанты уже активно покупают недвижимость в Турции. В Крыму фактически остановился строительный бизнес – вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова. Среди окупантов царит тревога, даже показательный визит двойника Путина не прибавил бодрости. Никто уже давно не верит, что все идет по плану.

Хотелось бы напомнить коллаборантам и предателям, что мы вас везде найдем – куда бы вы ни сбежали. И вас найдем, и вашу недвижимость, и ваши награбленные активы!

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Готовятся отступать в Крым. Зачем россияне роют окопы на полуострове
Готовятся отступать в Крым. Зачем россияне роют окопы на полуострове