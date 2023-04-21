Партизаны везде. Крымские власти видят угрозу своему существованию на каждом углу

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У окупантов в Крыму весенняя депрессия

Во временно оккупированном Крыму российские оккупанты устанавливают камеры видеонаблюдения вдоль железной дороги для борьбы с партизанами. Оккупанты панически боятся не только ВСУ, но и внутреннего сопротивления. Усилились проверки "нелояльного населения".

В Крыму и Севастополе отменили парады на 9 мая, по всему Крыму роют окопы и активно готовятся к обороне. Так называемое российское "руководство" и военное командование постепенно покидают Крым, но убеждают простых граждан оставаться на местах.

Весь Крым покрылся сетью окопов Фото: Минобороны РФ

Крымские коллаборанты уже активно покупают недвижимость в Турции. В Крыму фактически остановился строительный бизнес – вся техника задействована в подготовке фортификационных сооружений на западе и севере полуострова. Среди окупантов царит тревога, даже показательный визит двойника Путина не прибавил бодрости. Никто уже давно не верит, что все идет по плану.

Хотелось бы напомнить коллаборантам и предателям, что мы вас везде найдем – куда бы вы ни сбежали. И вас найдем, и вашу недвижимость, и ваши награбленные активы!

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