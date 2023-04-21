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Думки Російсько-українська війна

Партизани скрізь. Кримська влада бачить загрозу своєму існуванню за кожним кутом

"Кримські колаборанти вже активно купують нерухомість у Туреччині. У Криму фактично зупинився будівельний бізнес — вся техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході та півночі півострова". Думка.

Олександр Качура
Олександр Качура
Народний депутат, член робочої групи з опрацювання питання створення міжнародного спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України
eye 26
Крим, Україна, окупанти, опір, партизани
Фото: telekritika.ua | Про це окупантам не завадить нагадувати у різний спосiб
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В окупантів у Криму весняна депресія

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти встановлюють камери відеоспостереження вздовж залізниці для боротьби з партизанами. Окупанти панічно бояться не лише ЗСУ, а й внутрішнього спротиву. Посилилися перевірки "нелояльного населення".

У Криму та Севастополі скасували паради на 9 травня, по всьому Криму риють окопи та активно готуються до оборони. Так зване російське "керівництво" та військове командування поступово залишають Крим, але переконують простих громадян залишатися на місцях.

Крим, Україна, окупанти, окопи Fullscreen
Весь Крим покрився мережею окопів
Фото: Мiноборони РФ

Кримські колаборанти вже активно купують нерухомість у Туреччині. У Криму фактично зупинився будівельний бізнес — вся техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході та півночі півострова. Серед окупантів панує тривога, навіть показовий візит двійника Путіна не додав бадьорості. Ніхто вже давно не вірить, що все йде за планом.

Хотілося б нагадати колаборантам та зрадникам, що ми вас скрізь знайдемо – куди б ви не втекли. І вас знайдемо, і вашу нерухомість, і ваші награбовані активи!

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Готуються відступати до Криму. Для чого росіяни риють окопи на півострові
Готуються відступати до Криму. Для чого росіяни риють окопи на півострові