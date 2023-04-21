Партизани скрізь. Кримська влада бачить загрозу своєму існуванню за кожним кутом

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В окупантів у Криму весняна депресія

У тимчасово окупованому Криму російські окупанти встановлюють камери відеоспостереження вздовж залізниці для боротьби з партизанами. Окупанти панічно бояться не лише ЗСУ, а й внутрішнього спротиву. Посилилися перевірки "нелояльного населення".

У Криму та Севастополі скасували паради на 9 травня, по всьому Криму риють окопи та активно готуються до оборони. Так зване російське "керівництво" та військове командування поступово залишають Крим, але переконують простих громадян залишатися на місцях.

Весь Крим покрився мережею окопів Фото: Мiноборони РФ

Кримські колаборанти вже активно купують нерухомість у Туреччині. У Криму фактично зупинився будівельний бізнес — вся техніка задіяна у підготовці фортифікаційних споруд на заході та півночі півострова. Серед окупантів панує тривога, навіть показовий візит двійника Путіна не додав бадьорості. Ніхто вже давно не вірить, що все йде за планом.

Хотілося б нагадати колаборантам та зрадникам, що ми вас скрізь знайдемо – куди б ви не втекли. І вас знайдемо, і вашу нерухомість, і ваші награбовані активи!

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