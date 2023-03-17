Коли арештують Путіна: жорсткі наслідки рішення Міжнародного кримінального суду

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1. Якщо до цього іноземні лідери і дипломати з Путіним контактували хоч якось, то тепер контакти зменшаться до мінімуму. Уявіть собі Макрона чи Шольця, які збираються вчергове зателефонувати в Кремль, але пресслужба м‘яко кладе руку на слухавку і каже: "Ви ж розумієте, що під кожною новиною у ЗМІ про ваш дзвінок тому московському mutterfu**er буде нагадування про те, що ви поговорили з обвинуваченим у викраденні дітей?"

2. Паранойя Путіна розквітне ще яскравішим цвітом. Тепер його бажання знищити всіх, хто потенційно може відібрати в нього владу, стало питанням не тільки життя, а й статусу потрапляння у історію. Доля Слободана Мілошевіча йому чудово відома. А своє відображення в історії Путіна цікавить, і дуже сильно. Тож Пригожина і компанію можуть чекати неприємні часи.

3. Сі Цзіньпін, який зібрався в Москву наступного тижня, отримав подарунок під ялиночку. Чи під конюшину, зважаючи на те, що сьогодні день святого Патрика.

Тож не треба недооцінювати наслідки сьогоднішнього рішення. Воно історичне, без перебільшення. А от про що треба подумати зараз, так це про те, що Україна підписала, але не ратифікувала Римський статут. Але це тема окремої розмови.

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