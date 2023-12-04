Мобилизация в Украине: отменят ли отсрочку взрослым студентам и преподавателям (видео)

По словам нардепа из комитета по вопросам ветеранов и соцполитики Михаила Цимбалюка, планируют урегулировать ситуацию с мужчинами, которые решили получить второе и третье высшее образование. Их не лишат права на обучение и готовят другое решение проблемы.

Народные депутаты продолжили работать над законопроектом об изменениях закона о мобилизации и демобилизации. Среди новаций — планируют изменить условия отсрочки для граждан, которые получают второе и третье высшее образование. Также четко выскажутся относительно того, будет ли отсрочка у преподавателей высших учебных заведений (ЗВО). Детали нового законопроекта рассказал нардеп от ВО "Батькивщина" и Первый заместитель главы Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк. Объяснения прозвучали в эфире телеканала "Рада".

Цимбалюк заявил, что рабочая группа нардепов Верховной Рады наработала несколько законопроектов, касающихся военной сферы. Указал, что основные вопросы касаются вопросов мобилизации и демобилизации. Некоторые законопроекты уже готовы и скоро поступят в Раду на рассмотрение нардепов, заявил представитель "Батькивщины".

Мобилизация в Украине — детали

Согласно наработкам народных избранников, украинцев вскоре ожидают следующие изменения в законе о мобилизации:

военные, которых удалось вернуть из плена РФ, получат отпуск до 90 дней;

составят четкий перечень документов для прохождения раненым военно-врачебной комиссии (ВВК). В частности, укажут, что должен принести военный, а что должны самостоятельно получить различные государственные учреждения.

Отсрочка для студентов и преподавателей

Некоторые предложения законодателей коснутся военнообязанных, которые решили получить второе и третье высшее образование после того, как РФ начала войну в Украине, а президент Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию.

"Сейчас идет дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования", — сказал нардеп Михаил Цимбалюк. Политик подчеркнул, что лишать людей прав не будут, при этом учтут решение Министерства образования.

Цимбалюк отметил, что количество лиц, которые захотели получить еще одну специальность, действительно резко возросло после вторжения. Поэтому пока сформированы следующие предложения:

если военнообязанный получает высшее образование впервые — то "вопрос не обсуждается", отсрочка сохранится;

если человек уже поступил и получает второе или третье высшее образование — то "дадим возможность завершить".

Отсрочка для преподавателей ЗВО: они "однозначно имеют право на отсрочку", — прозвучало в эфире телеканала.

Демобилизация — новые правила

Нардепы планируют разрешить демобилизацию или увольнение из армии определенным категориям граждан. В частности, получат право на демобилизацию:

люди без гражданства или иностранцы, которые воюют в рядах ВСУ;

военные с инвалидностью I и II группы;

курсантки, которые решили досрочно расторгнуть контракт.

Отметим, 28 ноября в Офисе президента объяснили, какова ситуация с наполненностью боевых подразделений ВСУ. В частности, заявили, что в некоторых частях есть дефицит военных: например, в наличии три человека из сотни, которые должны быть в роте. Кроме того, иногда средний возраст военных в подразделении — выше 50 лет. Кроме того, нардеп Роман Костенко, который воюет в составе Сил обороны, отметил, что проблема количества солдат иногда больше недостатка снарядов для артиллерии.

Напоминаем, украинский чиновник перечислил основания, при которых работники ТЦК могут зайти в помещение военнообязанного. Также журналисты Фокуса указали, кого именно могут мобилизовать в ряды ВСУ в декабре.