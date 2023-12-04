Мобилизация в Украине: кого могут забрать в ВСУ уже в декабре

Значительных изменений в процесс мобилизации пока нет. Призвать могут тех, кто был признан военно-врачебной комиссией ограниченно пригодным к военной службе.

Related video

В Украине в декабре 2023 года продолжается мобилизация. Журналисты 1+1 рассказали, кого могут забрать в ВСУ.

Отмечается, что значительных изменений в процесс мобилизации пока нет. Так, в Вооруженные силы Украины могут забрать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них также могут быть и те, кто был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) ограниченно пригодным. Их могут отправить служить в тыл, но не, к примеру, в штурмовые войска.

Кроме того, закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" подразумевает о том, что на военную службу не могут забрать:

лиц с инвалидностью, которые были признаны ВВК непригодными или временно непригодными к службе на срок до полугода;

мужчины, которые воспитывают более трех или больше несовершеннолетних детей.

Напомним, что в Верховной Раде готовят изменения по мобилизации в Украине. Подробнее об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк. По его словам, из-за войны в Украине мобилизовали большое количество граждан. Часть из них уже год или даже больше на службе без ротации.

Кроме того, начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо объяснил, какова ситуация с уклонением от мобилизации. По его словам, многие проблемы и вопросы с мобилизацией решатся, когда будет упорядочен электронный учет военнообязанных.