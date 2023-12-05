Массированная атака БПЛА на Крым: под удар попала нефтебаза, — росСМИ

Как сообщают российские журналисты, один из беспилотников взорвался в воздухе, а его осколки упали на территорию предприятия. Второй сбили в 70 метрах от резервуара с нефтью.

5 декабря около 5 часов утра произошла попытка атаки нефтебазы "Морской нефтяной терминал", что в оккупированной Феодосии (Крым). Два беспилотника самолетного типа направлялись к объекту, но были сбиты силами противовоздушной обороны Вооруженных сил России. Об этом сообщает российское медиа Baza.

По данным росСМИ, первый беспилотник якобы взорвался в воздухе, осколки упали на территорию нефтебазы. Второй БПЛА упал недалеко от одного из резервуаров, но никто не пострадал.

Крымский мост перекрывали на 4 часа

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", в ночь на 5 декабря российские оккупанты были вынуждены перекрыть движение по Крымскому мосту из-за массированной атаки БПЛА.

Так, движение остановили в 3:25, а восстановили — в 7:37. Ограничения длились более четырех часов.

"Как сообщают росСМИ, на данный момент это является одним из самых длительных с момента первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Массированная атака БПЛА на Крым

Ранее росСМИ и местные паблики сообщали о взрывах в Крыму — громко было в Феодосии, Керчи, Симферополе в районе Аршинцево и поселка Войково в Крыму.

Позже в Минобороны РФ сообщили о массированной атаке БПЛА. По данным оборонного ведомства страны-агрессора, ВСУ якобы запустили более 30 летательных аппаратов по оккупированному полуострову.

Напомним, в ночь на 5 декабря западная часть Украины подверглась ударам "шахедов". Ударные дроны атаковали Винницкую и Хмельницкую области.