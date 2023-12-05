ВС РФ продвинулись на фланге Бахмута и заявили о контроле над частью Синьковки, — ISW (карты)

Вместе с тем аналитики не нашли визуальных подтверждений столь значительного продвижения войск РФ в Синьковке под Купянском.

4 декабря российская оккупационная группировка войск продолжала наступательные действия на Бахмутском направлении и, по некоторым данным, продвинулась на северо-западном фланге города. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 4 декабря.

Несколько российских "военкоров" сообщили, что российские войска захватили территорию бывшего питомника к северу от Бахмута. Вероятно, речь идет о территории возле Богдановки (в 6 км к северо-западу от Бахмута).

По данным российских источников, ВС РФ продолжали наступление к западу от Хромового в направлении Ивановского (5 км от Бахмута) и вдоль линии Клещиевка – Андреевка (5-7 км от Бахмута).

Карта DeepState: Бои в районе Бахмута

Российские источники распространили кадры боевых действий различных подразделений "Л/ДНР" и воздушно-десантных войск (ВДВ) на окраине Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил о безуспешных атаках российских войск в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки.

По данным командования, Силы обороны продолжают штурмовые действия на южном фланге Бахмута.

Карта ISW: Битва за Бахмут

"На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, — говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. — Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах".

Купянск

4 декабря российские войска проводили наступательные операции на линии Купянск – Сватово – Кременная, но без подтвержденных успехов.

Российские источники утверждают, что 3 и 4 декабря ВС РФ продвинулись в районе Синьковки (8 км от Купянска) и что под контролем оккупационной группировки якобы находится около половины территории села.

Однако ISW не нашли визуальных подтверждений заявлениям о столь значительном продвижения войск РФ в Синьковке.

Карта DeepState: Синьковка

По данным российских "военкоров", ВС РФ атаковали южнее Лимана Первого (12 км от Купянска) и в районе Первомайского (21 км от города). Говорится о продвижении оккупационных войск в районе Торского (15 км от Кременной) и в районе Серебрянского лесничества (10 км).

Карта ISW: Битва за Купянск

По данным Генштаба ВСУ, российские войска безуспешно атаковали в районе Синьковки и Петропавловки, вблизи Серебрянского лесничества, Тернов (17 км от Кременной) и Белогоровки (12 км от Кременной).

Российские источники также утверждают, что ВСУ предпринимали попытки наступательных атак в этом районе, но не продвинулись.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, — говорится в сводке Генштаба. — На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области".

Напомним, что, по данным американских аналитиков, украинские войска недавно атаковали позиции российских оккупантов в лесу под Авдеевкой.

Также сообщалось, что украинская ПВО вынуждает ВС РФ больше применять КАБы на передовой.