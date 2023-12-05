На оккупированных территориях создают аналог "Смерш" для выявления проукраинских граждан (видео)

По словам члена комитета Госдумы РФ по вопросам обороны Андрея Гурулева, отряды "контрразведчиков" планируют проводить поиск проукраински настроенных жителей. Впрочем, такую структуру могут создать и на территории РФ для борьбы с диверсантами.

На временно оккупированных территориях Украины россияне возрождают карательные отряды подобные "Смерш", которые работали на советской территории во время Второй мировой войны. Об этом заявил в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" член комитета Госдумы РФ по вопросам обороны генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

По его словам, отряды планируют заниматься поиском проукраински настроенных жителей на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также северных районов Донецкой и Луганской областей.

При этом издание Newsweek отмечает, что несмотря на угрозу усиления террора и разоблачений, украинское подполье на оккупированных территориях продолжает активную деятельность, доставляя российским военным значительные трудности.

Подобную структуру предлагается создать и в регионах РФ, для борьбы с диверсантами.

"Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты. Но защищаться — это одно, а другое — нападение, которому должны все эти шпионы подвергаться. Им надо не по 12 лет строгого режима выписывать, а чтобы они пожизненно в глухой тайге корячились на благо Родины. Мне говорят, мол, это бесчеловечно. А уничтожать наших людей — это человечно?" — заявил Гурулев.

Что такое "Смерш"

"Смерш" (сокращенно от "смерть шпионам"), основанный Сталиным в апреле 1943 года и функционировавший до 1946 года, был ключевой частью террористического аппарата советского лидера. Эта организация стояла за арестами, пытками и казнями тысяч людей, включая собственных агентов, заподозренных в саботаже, дезертирстве или нелояльности. Однако "Смерш" сумел предотвратить множество покушений на высших советских чиновников, включая самого Сталина.

Напомним, в ноябре Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне используют украинских детей для прославления войны. В школах проводится акция "письмо солдату", в рамках которой украинских детей заставляют писать письма российским военным.

Также сообщалось, что администрация Кремля подготавливается к проведению так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях. Оккупанты поручили увеличить уровень обязательной выдачи паспортов на этих территориях до 85%.