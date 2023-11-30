Открывают "школы журналистики": россияне формируют пропагандистов из украинской молодежи

На временно оккупированных территориях россияне создали ряд фейковых медиа, которые подчиняются российским кураторам. Во время "уроков журналистики" враг промывает мозги украинцам, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях россияне пытаются создать "журналистов" из местных коллаборационистов. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

"Враг продолжает работу по формированию на временно оккупированных территориях сети пропагандистов", — говорится в сообщении.

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Создают атмосферу "нормальной жизни": оккупанты навязывают украинцам свои праздники, — ЦНС

Координаторы подполья отметили, что оккупанты создали на оккупированных территориях ряд фейковых, якобы местных медиа, которые подчиняются кураторам из Российской Федерации. Также враг пытается создать так называемых "журналистов" из "кучки местных коллаборационистов".

В ЦНС отметили, что оккупанты открывают так называемые "школы журналистики" и пытаются туда заманить молодежь, которая "мечтает о славе". В Луганской области россияне открыли так называемый "дом журналиста", где проходит форум российских пропагандистов.

"В Геническ (Херсонская область) прибыл сотрудник пропагандистского ресурса "ТАСС" Андрей Цицинов, который во время "уроков журналистики" промывает мозги украинцам лекциями о принадлежности захваченных земель к РФ", — добавили координаторы подполья.

Напомним, 24 ноября в СМИ рассказали, что на территории Европейского Союза российские сайты продолжают распространять дезинформацию через зеркальные к заблокированным платформы. Журналисты отметили, что также РФ использует "голубую галочку" в Х (Twitter) для продвижения интересов Кремля.

28 ноября в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях враг использует детей для прославления войны. В начальных классах украинских детей заставляют под диктовку писать письма российским военным.