Украинская БМП M2 Bradley выдержала удар ПТРК в боях за Авдеевку (видео)

Экипаж M2 Bradley отражал атаки российских оккупантов возле Степного. Несмотря на удар противотанкового средства военные смогли самостоятельно покинуть поле боя.

Во время боев под Авдеевкой украинские военные применяют американские БМП M2 Bradley. Одна из машин выдержала удар противотанковой ракеты. Об этом сообщает "Мілітарний" со ссылкой на социальные сети.

Беспилотник зафиксировал отражение атаки российских войск в окрестностях села Степное. Населенный пункт находится над Авдеевским коксохимическим заводом. В ходе боя M2 Bradley бил по врагу из орудия, однако в определенный момент машину поражает противотанковый комплекс.

Боевая машина пехоты выдержала удар и смогла самостоятельно покинуть опасную позицию. В издании отмечают, что украинские защитники успешно используют БМП американского производства. Иногда применяются вместе с FPV-дронами, чтобы уничтожать вражескую пехоту возле Степного.

Стоит отметить, что американские Bradley имеют комплекты динамической защиты BRAT (Bradley Reactive Armor Tiles). Дополнительную защиту создали специально для БМП. В США начали использовать динамическую защиту во время войны в Ираке, чтобы увеличить выживаемость машины во время вражеских засад.

Сейчас Авдеевка остается одним из приоритетных направлений для ВС РФ. По данным Генштаба, за сутки бойцы Сил обороны отбили 18 атак в районе Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Северного.

Напомним, украинский танк "Булат" выдержал два попадания российских дронов-камикадзе. Спас экипаж ДЗ "Нож".

1 декабря в BAE Systems заявили об отмене планов сворачивания производства M2 Bradley.