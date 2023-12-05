Еще одна версия: в РФ показали Т-62М обшитым динамической защитой и с противоминным тралом

Танк получил новый прицел, много ДЗ и другие доработки, но основная проблема в дополнительной массе. Т-62 явно стал тяжелее, так как двигатель имеет всего 620 лошадиных сил.

В российских телеграмм-каналах распространили видео танка Т-62М с большим количеством динамической защиты, в том числе на бортах. Об этом сообщает Forbes.

Министерство обороны РФ показало модернизированный танк Т-62М оперативной группировки "Восток" возле Новониколаевки. Машина получила новый прицел, систему наведения, значительное количество динамической защиты и противоминным тралом. В издании отмечают, что прицелом наводчика, скорее всего является 1ПН96МТ-02.

Однако автор обращает внимание на очевидный недостаток Т-62М — все эти доработки очевидно негативно сказались на мобильности машины. Танк имеет старый двигатель на 620 лошадиных сил, а дополнительная динамическая защита может весить до 2 тонн. Для оккупантов сейчас важно иметь в строю танки даже ценой снижения мобильности. Сейчас они на фронте являются уязвимой целью для дронов-камикадзе, артиллерийских боеприпасов и мин.

Также в издании сравнили украинские Leopard 1A5 и российские Т-62М. Немецкий танк является более новым, чем любой Т-62, но это не делает его современным. Однако Leopard 1 имеет больше удобств для экипажа из 4 бойцов, двигатель на 850 лошадиных сил, лучшую оптику, систему управления огнем и ряд других преимуществ. Еще одним плюсом является то, что Leopard 1A5 можно быстрее покинуть в случае чрезвычайной ситуации. Однако очевидным минусом немецкого танка является слабая броня.

Напомним, 27 ноября в СМИ показали российский танк Т-62М с защитой "Реликт" и особенностями Т-90М.

15 ноября российские оккупанты показали модернизированные Т-62М образца 2022 года на одном из полигонов во временно оккупированной Запорожской области.