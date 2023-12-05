В Италии судят госслужащего, который требовал деньги у украинцев: что известно

26-летний итальянец ганского происхождения за 100 евро "в ускоренном режиме" оформлял документы для шести граждан Украины. Хотя это бесплатная услуга и заявки беженцев рассматривают в первую очередь.

Сотрудника центра финансовой поддержки в городе Реджо-нель-Эмилия (область Эмилия-Романья) арестовали за то, что он требовал от украинских беженцев деньги за оформление документов от их имени. Хотя это бесплатная услуга, сообщает портал Info Migrants со ссылкой на источники в следственных органах.

30 ноября 26-летнего итальянца ганского происхождения поместили под домашний арест перед слушанием по этому делу. Его подозревают в вымогательстве денежных средств.

Случай произошел в конце февраля 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Сообщается, что тогда в Италии наблюдался "бум запросов о воссоединении семей" в качестве временной защиты для украинских граждан, которые уже находились в Италии по работе.

Такие документы оформляются для украинцев бесплатно, по гуманитарным причинам, связанным с войной, беженцы получают некоторые привилегии в полицейских участках.

Но 26-летний мужчина из Реджо-Эмилии, предположительно, требовал по 100 евро от каждого из шести граждан Украины, которые обратились за помощью в небольшой центр поддержки. Офис расположен недалеко от местного вокзала.

Сообщается, что молодой человек обещал, что документы быстро доставят и обработают в полиции, хотя заявки от украинцев и без того рассматривались в приоритетном порядке.

Расследование было инициировано после того, как в иммиграционной службе центрального полицейского участка Реджо-Эмилии узнали от украинцев, что они заплатили деньги для завершения процедуры.

Расследование, которое координируют прокурор Валентина Сальви и главный прокурор Гаэтано Пачи, привело к аресту 26-летнего мужчины.

Напомним, что в 2024 году украинские беженцы могут получить временную защиту как минимум в шести европейских странах. Но есть отличия в том, что касается размера выплат и доступа к образованию или медицинским услугам.

Также сообщалось, что переселенцам в Украине будут по-новому начислять выплаты.