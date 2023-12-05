В центре Севастополя прогремели взрывы: рядом базируется 810-я бригада морской пехоты (карта)

По словам местных жителей, в районе полигона, где базируется подразделение ВМФ РФ, слышали звуки взрывов или выстрелов из артиллерии. Оккупационная администрация не объявляла о проведении учений в этом регионе.

Днем 5 декабря во временно оккупированном Крыму слышали взрывы. На этот раз громко было в Севастополе. Об этом сообщает "Крым.Реалии" ("Радио Свобода").

Согласно предварительным данным, звуки взрывов доносились из центра Севастополя и района Казачьей бухты, что недалеко от полигона "Казачий", где базируется 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Военно-морского флота России.

По словам очевидцев, в зоне военного полигона были слышны звуки, напоминающие взрывы или выстрелы из артиллерийских орудий.

Стоит отметить, что оккупационные власти и Минобороны РФ пока не комментировали случившееся. Также стоит отметить, что захватчики не объявляли о проведении учений в указанное время.

Полигон "Казачий" расположен в юго-западной части Севастополя и занимает площадь около 2 квадратных километров.

Район Казачье бухты в Севастополе

Взрывы в Крыму 5 декабря

В ночь на 5 декабря российские СМИ и местные источники сообщали о взрывах в различных частях Крыма, включая Феодосию, Керчь, Симферополь и Старый Крым. Министерство Обороны России сообщило о массированной атаке беспилотников. По заявлению оборонного ведомства РФ, Вооруженные силы Украины якобы запустили 41 БПЛА по оккупированному полуострову.

Позже росСМИ сообщили, что ВСУ якобы пытались атаковать нефтебазу "Морской нефтяной терминал" в оккупированной Феодосии. Два беспилотника самолетного типа были сбиты российскими противовоздушными силами. Осколки упали на территории предприятия.