Завербовали в "плену": на Сумщине заместитель председателя ОТГ сливал информацию о ВСУ (фото)

Жителя приграничного региона завербовали еще до начала полномасштабного вторжения. Используя личные связи, он собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

На Сумщине заместитель председателя ОТГ работал на ФСБ России и сообщал данные о передвижении и размещении подразделений ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

Отмечается, что жителя Сумщины завербовали еще до начала полномасштабного вторжения РФ, а до мая 2022 года он занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона.

Когда часть Сумщины оккупировали, мужчина через вражеский блокпост бежал в Россию. Там встретился с куратором и получил задание. После этого он вернулся на Родину и объяснил свое исчезновение тем, что находился в плену.

По заданию куратора, находясь в должности заместителя председателя ОТГ, фигурант продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в приграничье.

Впоследствии подозреваемый уволился с должности в ОТГ и устроился на местную агрофирму, где под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов.

Он узнавал места базирования подразделений ВСУ, ГПСУ и Нацгвардии, которые привлечены к обороне северо-восточных рубежей Украины.

"Кроме того, используя личные связи, предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника при попытке передать геолокации нескольких подразделений Сил обороны", — говорится в сообщении.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, что украинец опубликовал объявление, что продает запчасти для самолетов, и вскоре нашел "покупателей" — из РФ.

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