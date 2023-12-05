Украинец проигнорировал "боевую повестку", потому что отругала жена: как его наказал суд

Мужчина признался, что боится мобилизации. Ранее он уже служил в воинской части, но с оружием обращаться не умеет.

Украинец уклонился от мобилизации из-за ссоры с женой и страха. Об этом известно из приговора Гусятинского районного суда Тернопольской области от 1 декабря.

Уроженец города Хоростков — женат и имеет малолетнего ребенка. 12 июля он пришел по повестке в ТЦК и прошел военно-врачебную комиссию.

В тот же день мужчину признали годным к службе и вручили уже "боевую повестку". Согласно ей 14 июля украинец должен был прийти на место сбора для мобилизации.

Однако в назначенный день представители военкомата его так и не дождались. Игнорирование "боевой повестки" квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде житель Тернопольщины признал свою вину и раскаялся. Он объяснил, что боится мобилизации. Мужчина уже служил раньше, но в пожарном взводе в воинской части. То есть, по его словам, боевого опыта не имеет и с оружием обращаться не умеет.

Кроме того, дома новость о его мобилизации также встретили не радостно. Жена устроила уклонисту скандал. Она требовала, чтобы муж "никуда не шел".

Военнообязанный заявил, что считает свои причины неявки уважительными. Также он не скрывал, что до сих пор не имеет желания служить.

В конце концов суд признал его виновным и назначил наказание — заключение на три года.

Напомним, в Киеве осудили мужчину, который планировал выехать на ПМЖ в Польшу и отказался мобилизоваться.

В Верховной Раде рассказали об изменениях, которые готовят в вопросе мобилизации и прохождения военной службы. В частности, они коснутся студентов, срочников и родственников лиц с инвалидностью.