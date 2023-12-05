Имел Карту поляка, но не хотел служить: в Киеве осудили мужчину за уклонение от мобилизации

Уроженец Луганской области, который не имел ни военной специальности, ни необходимого опыта службы, вернулся в Украину из Польши для оформления документов на постоянное место жительства. Мужчина отказался ехать на фронт, хотя отсрочки от призыва у него не было.

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Святошинский районный суд города Киева осудил мужчину, который уклонялся от мобилизации и собирался выехать на постоянное место жительства в Польшу. Об этом пишет informator.ua.

29 ноября 2023 года судья Святошинского райсуда Киева Вера Кравец признала мужчину виновным и приговорила его к 3 годам тюрьмы.

"Обвиняемый умышленно уклонился от выполнения своего конституционного долга по защите Родины. Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации приводит к подрыву воинской дисциплины и создает в глазах граждан и общества в целом негативное впечатление беспорядка, тем более во время введенного на всей территории Украины военного положения", — такой вывод составила судья.

Как развивались события

История уроженца Луганской области началась в сентябре 2022 года. Накануне мужчина, который не имел ни военной специальности, ни необходимого опыта службы, вернулся в Украину из Польши для оформления документов на постоянное место жительства в этой стране, где он жил с 2015 года. По словам обвиняемого, его сняли с воинского учета еще в 2012 году в родном Луганске.

"С 2014 года, в связи с оккупацией РФ Луганска, потерял доступ к своим военно-учетным документам. Сохранилась только учетно-служебная карточка. С началом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины он добровольно обратился в (военкомат. — Ред.) с целью уточнения своих учетных данных", — говорится в приговоре суда.

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В сентябре 2022 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным для несения военной службы. Для отсрочек от призыва у него оснований не было. Получив повестку о прибытии 12 января 2023 года на пункт отправки, он в назначенное время был на месте, но ехать на фронт отказался.

Кроме того, мужчина не согласился получить военный билет, что стало поводом для работников военкомата считать его уклонистом и таким, кто не выполнил приказ в особый период. Результатом стало открытие 13 января уголовного производства против призывника.

Решение военкомата и суда

До того, как мужчина самостоятельно не пришел в военкомат для сверки данных и не предупредил работников ТЦК о своих намерениях выехать на постоянное место жительства в Польшу, центры комплектования не имели его в своих базах данных. Однако после сверки его фамилия уже была внесена в учетные списки.

"В то же время офицер изъял у него временное удостоверение военнообязанного и вписал персональные данные в повестку, которую вручил ему под роспись. На его замечания об ухудшении состояния здоровья офицер не реагировал, ссылаясь на заключение военно-врачебной комиссии, которым он признан годным к военной службе", — рассказывал мужчина свою версию истории в суде.

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Мужчина пытался встретиться с начальником военкомата, однако тот его не принял. Впоследствии выяснилось, что заявление о снятии его с воинского учета в связи с выездом на постоянное проживание в Польшу никто не рассматривал.

Работники ТЦК на суде настаивали, что мужчина не имел оснований не защищать родину, разрешений на выезд он также не имел, а не мобилизовали его из-за отсутствия боевого опыта. После того, по словам работников ТЦК, как изменились планы по мобилизации и началась комплектация через учебные центры, появились основания мобилизовать мужчину.

"Доводы обвиняемого о том, что он подлежит снятию с воинского учета в Украине, поскольку постоянно проживает в Республике Польша, не имеет военно-учетной специальности и вернулся в Украину именно с целью оформления документов для выезда на постоянное место жительства в Республику Польша, не опровергают наличие в его действиях состава уголовного преступления", — решила судья и приговорила мужчину к 3 годам лишения свободы.

Решение судьи Кравец может быть обжаловано до 29 декабря.

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