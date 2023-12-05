Самый дальний выстрел в мире: WSJ раскрыл детали рекордного попадания снайперской пары СБУ (фото)

Вячеслав Ковальский и его напарник часами лежали на морозе, чтобы в нужный момент сделать выстрел. Но перед этим нужно было вычислить много составляющих, среди которых скорость ветра, расстояние и другие. Снайперская двойка уверена, что попадание стало смертельным для оккупанта.

Пуля пролетела примерно 9 секунд, прежде чем достигла своей цели и ликвидировала оккупанта. Выстрел превысил предыдущий мировой рекорд более чем на 250 метров. The Wall Street Journal пообщался с бойцами о рекордном выстреле.

Вячеслав Ковальский — автор рекордного выстрела. Он часами неподвижно лежал на морозе с напарником, прежде чем поступила команда стрелять в оккупанта на расстоянии более 3 км. Новость об этом облетела весь мир, но некоторые эксперты скептически относятся к тому, что выстрел Ковальского был рекордным. Для поражения целей на больших расстояниях нужно учитывать множество факторов:

влажность воздуха;

скорость ветра;

температуру;

кривизну Земли;

иметь хорошую снайперскую винтовку и много везения.

Выстрел Вячеслава Ковальского был снят на видео. Он состоялся 18 ноября. Пересмотрев видео десятки раз снайпер убежден, что выстрел стал смертельным для врага.

Вячеслав Ковальский Фото: The Wall Street Journal

"Я думал, что россияне теперь будут знать, на что способны украинцы. Пусть сидят дома и боятся", — сказал Ковальский.

Эксперты и снайперы, с которыми пообщались журналисты, говорят, что заявленный выстрел хоть и сложный, но возможен. Бойцы имели необходимое оборудование для выстрела, но некоторые факторы не зависели от них, например, погодные условия.

"В обычной снайперской стрельбе существует очень много переменных, которые трудно поддаются количественной оценке, поэтому реальность такова, что на дистанциях более 1300 метров можно полагаться больше на везение, чем на мастерство", — сказал Стив Уолш, бывший инструктор по снайперской стрельбе морской пехоты США.

Выстрел Ковальского и его побратима по снайперской паре был на расстоянии 3800 метров, что примерно на треть длиннее, чем длина моста Золотые Ворота. Предыдущий рекорд принадлежал канадскому снайперу ССО во время войны в Ираке в 2017 году. Тогда меткий выстрел состоялся на расстоянии 3535 метров.

Как состоялся рекордный выстрел

Военные контрразведки СБУ говорят, что выстрел произошел через реку от российской военной базы в Херсонской области. Они заняли позицию и наблюдали за группами российских оккупантов, которые рубили дрова. Они были определены низкоприоритетными целями. Около полудня появилась группа из пяти военных, и Ковальский заметил, что один из них проводил инструктаж. Это был офицер.

Вячеслав Ковальский со своей снайперской винтовкой Фото: The Wall Street Journal

Напарник Ковальского взялся за работу. Он взял лазерный дальномер и вычислил расстояние до оккупантов. Также оборудование позволило определить ветер и метеорологические данные. Был сильный ветер, который сместил бы пулю на 61 метр в сторону. После этого военный определил все данные для выстрела, в том числе фактор вращения Земли.

Было принято решение сделать пробный выстрел. Споттер сообщил, что Ковальский промахнулся. Они ошиблись с определением скорости ветра. После перезарядки снайпер прицелился еще раз.

"Ты должен стрелять немедленно, потому что ветер постоянно меняется", — сказал напарник.

Ковальский прицелился на россиян снова и получил команду: "можно". Снайпер СБУ нажал на спусковой крючок. От выстрела до поражения цели прошло 9 секунд. Эксперт по баллистике Брэд Миллард говорит, что именно столько времени понадобится пуле, чтобы попасть в цель на расстоянии 3800 метров.

Снайпер намеренно целился выше цели, потому что сила тяжести будет влиять на полет пули. Также отмечается, что пуля снизилась где-то на 100 метров. Она попала в офицера РФ, тот упал и на этом видео завершается.

"Нет никаких шансов, что он выжил", — говорит Ковальский после пересмотра десятков раз своего видео.

По мнению военного, пуля попала в грудную клетку или живот. Однако Миллард не уверен, что россиянин погиб. Точно невозможно это установить, по его мнению. Также из-за того, что на видео точно неизвестно о ликвидации оккупанта, могут быть и в дальнейшем скептики, которые не будут признавать рекорд СБУ. На эти упреки Ковальский говорит, что интернет-критики неправы, потому что он использовал особую пулю. Она имеет большую гильзу, которая содержит больше взрывчатого вещества, что ускоряет скорость полета. Кроме этого на международных соревнованиях снайперы уже неоднократно поражали, пусть и неподвижные, но цели на расстоянии более 3,5 км.

Слева кастомная пуля, которую делают в Украине, а справа — обычная пуля Фото: The Wall Street Journal

Пуля к снайперской винтовке длиной 16 см. Ствол производит Bartlein Barrels, прицел — японская компания. Все остальное — украинское, говорят бойцы.

Вячеслав Ковальский и его напарник — не обычные снайперы. Ковальский десятилетиями побеждал в соревнованиях по стрельбе на длинные дистанции в Европе и Северной Америке. Своего напарника Вячеслав встретил на подобных соревнованиях в Украине. Вячеславу уже 58 лет. Снайперы добавляют, что они не жалеют, что убивают оккупантов.

Напомним, 1 декабря Barrett представил дальнобойную снайперскую винтовку MRADELR.

Также в СБУ рассказали, как снайперы СБУ защищали "Дорогу жизни" до Бахмута.