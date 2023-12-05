"Им безразлично": россияне ищут "диверсанток" среди женщин в оккупации, — Федоров

По словам мэра Мелитополя, уже было огромное количество историй с противоправными действиями противника. Оккупантам неважно, из кого они якобы сделают "террористов".

Российские захватчики продолжают терроризировать жителей временно оккупированных территорий и теперь разыскивают определенных женщин. Об этом написал мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале 5 декабря.

По его словам, в части Запорожской области, которая находится под контролем РФ, начали искать "диверсанток" и "террористок" среди женщин.

В оккупации ничего не может обезопасить жителей от внимания российских силовиков, говорит чиновник. Они не учитывают ни возраст, ни пол человека.

"По данным Национального сопротивления, оккупанты мониторят предпочтения патриотических страниц в социальных сетях и пытаются вычислить местных жителей", — пишет Иван Федоров.

В Запорожской области оккупанты начали разыскивать женщин Фото: Скриншот

Одна из историй касалась 58-летней жительницы Бердянска. Представители ВС РФ задержали ее за публикацию в социальных сетях и теперь женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Вторая история, о которой рассказал Иван Федоров, касалась жительницы Мелитополя. Ее забрали с собственного дома после обыска, а причиной стали некоторые высказывания в интернете, которые не совпадают с мнением РФ.

В Пологовском районе Запорожской области регулярно появляются сообщения об исчезновении женщин. К примеру, одну из жительниц оккупированного Токмака забрали на допрос и где она сейчас находится — неизвестно.

"Оккупантам нужно держать в страхе местных — именно поэтому им безразлично, из кого лепить диверсантов. Жизнь на временно оккупированных территориях сверхопасна — юг ждет освобождения", — подытожил мэр Мелитополя.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что российские оккупанты в Мелитополе месяцами не платят украинцам зарплаты. Иван Федоров рассказал, что у людей фактически нет денег на то, чтобы купить домой продукты. Кроме того, противник начал отправлять на фронт даже коллаборантов. Социальное напряжение растет.