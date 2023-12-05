Ракеты и системы наведения: ЦАХАЛ применил новые образцы вооружений в Газе (видео)

Среди новых видов вооружений — средства, позволяющие эффективно выполнять боевые задачи в густонаселенных районах. Это переносные ракеты Holit, прицелы Dagger, пулеметы Negev 7 и др.

Армия обороны Израиля в ходе сухопутной операции в секторе Газа внедрила ряд новых и передовых военных вооружений. Своего рода "боевое крещение" прошли переносные ракеты, системы наведения, приборы ночного видения, стрелковое вооружение. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Эти меры были направлены на повышение оперативных возможностей и обеспечение эффективности и безопасности сухопутных войск в густонаселенных районах.

Среди новых образцов вооружения и техники — переносные ракеты Holit и Yited, прибор ночного видения Ido, система целеуказания Dagger, система ПРО Arrow 3, пушка "76" на кораблях Saar-6, высокоточные мины с лазерным наведением Steel Sting и ручной пулемет Negev 7.

Ракеты Holit и Yited

Ракетные комплексы Holit и Yited, отмечают израильские военные, на 50% превосходят имеющиеся образцы по дальности и разрушительности. Они предназначены для ведения боевых действий в населенных пунктах и ​​густонаселенных районах, где затруднено применение танков и другой тяжелой бронетехники.

Ракеты эффективны против строений, транспортных средств и укрытий террористов. Комплексы оснащены многоступенчатым механизмом активации, в силу чего они более безопасны для израильских бойцов на поле боя, и экономичны за счет возможности отмены пуска в случае изменения целей даже если процесс активации уже запущен.

Израильский боец с комплексом Holit

Прибор Ido

Впервые израильские подразделения в секторе Газа были оснащены приборами ночного видения, обеспечивающими трехмерное изображение. Модульный прибор с легкостью крепится на передней части шлема бойца и дает возможность наблюдения одним или двумя глазами даже в совершенно закрытых темных условиях.

Прибор ночного видения Ido

Комплекс Arrow

Также впервые в войне была применена противоракетный комплекс Arrow и ракета Arrow 3, предназначенный для уничтожения баллистических ракет за пределами атмосферы. После того как баллистическая ракета была запущена в сторону Израиля со стороны Йемена, истребители подразделения "Защитный меч" системы ПВО перехватили ее с помощью инновационного комплекса.

Система Dagger

Пехотные подразделения ЦАХАЛ оснастили прицелами Dagger третьего поколения. Данное устройство способно отслеживать движущиеся цели, которыми могут быть, например, БПЛА, дрон или даже бегущий террорист, и помогает стрелку поразить цель с максимальной точностью.

Прицел успевает обнаруживать и захватывать даже цели без ориентира, а также автоматически рассчитывать баллистические отклонения, оценивая направление движения и скорость объекта.

Снаряды Steel Sting

В ходе операции впервые были задействованы минометные бомбы с лазерным наведением Steel Sting. Их применили бойцы спецотряда "Магеллан", атаковав ракетную площадку движения ХАМАС, откуда террористы вели огонь по территории Израиля.

Отмечается, что технологии боеприпаса позволяют вести огонь с высокой точностью и снижают риск поражения посторонних лиц.

Пулемет Negev 7

Израильские военные были вооружены мощным ручным пулеметом Negev 7 калибра 7,62 мм под винтовочный патрон 7,62х51 НАТО. Он пришел на смену Negev 5 и отличается от предшественника повышенной огневой мощью и режимом одиночной стрельбы. Пулемет в некоторой степени можно позиционировать как снайперское оружие, так как планка Пикатини, установленная на оружии, позволяет устанавливать по желанию прицелы любого типа.

"Его боеприпасы способны пробивать чрезвычайно толстые стены, уничтожая противника даже в застроенной и сложной местности", — подытожили армейцы.

Пулемет Negev 7

Ранее сообщалось, что Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС после срыва перемирия, применив в Газе управляемую бомбу SPICE-2000. Данный боеприпас — разработка израильской компании Rafael, позволяющая наносить удары с высокой точностью.